Ezber Bozan Tasarım Yarışması ile dereceye giren tasarımcılara nakdi ödüllerin yanı sıra Ticaret Bakanlığı desteğiyle yurtdışındaki önemli tasarım okullarında eğitim görme imkânı tanınıyor. Geçmiş dönem Ezber Bozan finalistlerinden Erdener Atasayar, İtalya’da Naba Üniversitesi’nde eğitimini tamamladı, Rana Çöllü ise bu yıl İtalya’da Domus Academy’de eğitimine başladı.İZMİR (İGFA) - Ezber Bozan Tasarım Yarışması ile dereceye giren tasarımcılara nakdi ödüllerin yanı sıra Ticaret Bakanlığı desteğiyle yurtdışındaki önemli tasarım okullarında eğitim görme imkânı tanınıyor. Geçmiş dönem Ezber Bozan finalistlerinden Erdener Atasayar, İtalya’da Naba Üniversitesi’nde eğitimini tamamladı, Rana Çöllü ise bu yıl İtalya’da Domus Academy’de eğitimine başladı.

Ayrıca, her yıl birincilik ödülü alan finalistler dünyanın en önemli mobilya ve tasarım fuarı olan İtalya’da İsaloni fuarını ziyaret ederek global ölçekte mobilya tasarım trendlerini yakından görüyor.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, “Mobilya sektörümüzde gelecek vaat eden genç tasarımcı adaylarının tasarımlarını ortaya çıkarırken, markalaşmış Türk tasarımcı ve tasarımlarını da dünyaya tanıtıyoruz. Tasarım yarışmalarımız katma değeri yüksek ihracat hedefimize ulaşmamızdaki en büyük araç ve sektörümüzün tasarımcılarla işbirliğine çok önemli bir network oluşturulmasına olanak sağlıyor. Nakdi ödüllerden ziyade yurtdışı eğitim bursu ve fuar ziyaretleri ödülleri onların gelecekleri için çok önemli. Dereceye giren tasarımcılarımız Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle yurtdışı eğitim bursu ödülü ile dünyanın en iyi en prestijli tasarım okullarında eğitim hakkı elde ediyor. Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle tasarım yarışmalarının devam etmesini temenni ediyoruz.” dedi.

DOMUS ACADEMY BİRÇOK POPÜLER MARKAYLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE

Ezber Bozan Tasarım Yarışmasının 2022 yılında düzenlenen edisyonunda yarışmanın öğrenci kategorisi üçüncülük derecesinin sahibi Fit Seat isimli projesiyle Abdurrahman Çınar ve Rana Çöllü olmuştu.

Endüstriyel Tasarımcı Rana Çöllü, “Ezber Bozan Tasarım Yarışmasında elde ettiğim üçüncülük derecesi bana yurtdışı eğitim bursu imkanı sağladı. Şuan Milano’da Domus Academy’de ürün tasarımı eğitimine başladım. Ezber Bozan Tasarım Yarışması sayesinde deneyimlediğim yurtdışı eğitiminde öncelikli hedefim yabancı dilimi ve akademik olarak kendimi geliştirmek. Domus Academy birçok popüler markayla işbirliği içinde. Bende bu markalarla projeler yapıp portföyümü zenginleştirmeyi çok istiyorum. Bu fırsatın benim için çok güzel bir deneyim ve tecrübe olacağını düşünüyorum. Katma değerli ürün ihracatında tasarım kaldıraç görevi görüyor. İyi bir tasarım ürünün hem işlevselliğini hem estetiğini geliştiriyor. Aynı zamanda rekabet gücünü artırarak uluslararası pazarlarda da fark yaratıyor.” dedi.

TASARIM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN KİLİT BİR ROL OYNUYOR

Rana Çöllü, mobilya tasarımının trendler, konfor ve teknoloji gibi birçok kriteri içerdiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Projeyi tasarlarken çok fazla keyif aldım. Mobilyada trendleri, teknolojiyi, kullanım gereksinimlerini sürekli takip etmeniz, tasarımları ona göre yapmanız gerekiyor. Mobilyaya teknolojinin dahil edilmesini çok yaratıcı buluyorum. Yaşadığımız dünyanın problemlerini çözmek, sürdürülebilirlik için tasarım için kilit bir rolü oynuyor. Doğru malzeme seçimi, enerji verimliliği, geri dönüştürülebilir ürünlerle tasarımlar yapmak hem çevresel hem toplumsal sorunları çözmede önemli bir araç olabilir. Zamansız tasarımlar trendlerin ötesinde hem estetik hem işlevsel sade kullanıcı dostu dayanıklı ürünler olarak ifade edilebilir hem çevresel sürdürülebilirliği de destekler hem de kullanıcılara uzun vadede değer katar.”

YARIŞMALARIN DAHA GENİŞ KİTLELERE TANITILMASI GEREKİYOR

Çöllü, yarışmaların öğrencileri ve profesyonelleri aktif tuttuğunu ve network anlamında çok farklı fırsatlar sunduğunu açıkladı.

“Ezberbozan Tasarım Yarışması hem jürisi hem temasıyla başarılı bir yarışma. Yarışmaların sosyal medya ve dijital platformlarda daha geniş kitlelere ulaştırılması/tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. İtalya’ya geldiğimde şunu fark ettim; benim gibi Türkiye’den gelen öğrencilerin çoğu benim bu imkanlarla geldiğime çok şaşırıyorlar ve böyle bir şeyden haberdar değiller. Bu yarışmaları daha fazla geniş kitlelere ulaştırabilirsek daha fazla insanın katılıp daha fazla insanın olanaklardan imkanlardan yararlanabileceğini düşünüyorum. Kazanan tasarımların prototiplerinin sergilenmesi yarışmanın etkisini güçlendiriyor.”

Yarışmanın konusu ve sağladığı ödüller, özellikle yurtdışı eğitim bursu, başvurmamda büyük rol oynadı

HEALTHY WORK isimli projesiyle I. Ezber Bozan Tasarım Yarışması Profesyonel Kategoride birinci olan Erdener Atasayar ise Ticaret Bakanlığının desteğiyle Milano’da Naba Üniversitesi’nde iki yıllık eğitimini tamamladı.

En büyük hedeflerinden birinin yurtdışında yüksek lisans yapmak olduğunu anlatan Endüstriyel Tasarımcı Erdener Atasayar, “Yakın gelecekte mesleki tecrübemi artırmayı ve kendi tasarım ofisimi kurmayı hedefliyorum. Yarışmayı sosyal medya aracılığıyla duydum. Yarışmanın konusu ilgimi çekti ve sağladığı ödüller, özellikle yurtdışı eğitim bursu, başvurmamda büyük rol oynadı. Ezber Bozan Tasarım Yarışması dışında, doğal taş ve mobilya tasarım yarışmalarında ödüllerim bulunuyor. Yurtdışı eğitimi, bana farklı kültürlerden beslenme ve global tasarım anlayışını derinlemesine kavrama fırsatı sundu. Ayrıca, profesyonel ağımı genişlettim ve birçok değerli eğitimciden dersler alarak tecrübemi artırdım.” dedi.