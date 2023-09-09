TOFAŞ U16 Yıldız A Takımı, Yunanistan’ın Kos Adası’nda düzenlenen “Kos Marina” Meropis International Basketball Tournament’e 2’de 2 ile başladı.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Yıldız A Takımı (U16), Esporos Kos Basketbol Kulübü’nün ev sahipliğinde Yunanistan’ın Kos Adası’nda düzenlenen “Kos Marina” Meropis International Basketball Tournament’te grup maçlarını yenilgisiz tamamladı. 7-10 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın ilk gününü maç yapmadan geçen Mavi Yeşiller, turnuvanın 2. gününde ilk maçını Aris B.C. ile yaptı. Rakibini 63-59 mağlup etmeyi başaran Fırat Yavuz yönetimindeki TOFAŞ Yıldız A Takımı, ikinci maçında karşı karşıya geldiği ev sahibi Esporos Kos’u da 63-55 mağlup ederek B Grubu birincilikle tamamladı.

Bursa temsilcisi, turnuvanın 3. gününde saat 15.30’da A Grubu ikincisiyle finale kalma mücadelesi verecek.

Yunanistan’ın Kos Adası’nda bu yıl 9.’su düzenlenen “Kos Marina” Meropis International Basketball Tournament’te TOFAŞ’ın dışında Yunanistan ekipleri Aris B.C., Peristeri B.C., Promitheas Patras, Esperos Kos ve İtalyan temsilcisi Stella Azzura Roma kulüplerinin U16 takımları yer alıyor.

“Kos Marina” Meropis Uluslararası U16 Basketbol Turnuvası’nda mücadele veren TOFAŞ Yıldız A Takımı kadrosunda 2008 doğumlu şu isimler yer alıyor; Kerem Çorumlular, Alp Doruk Sancaklı, Efe Baştaş, Selim Yalçın, Mert Öztürk, Alp Kerem Yücetürk, Ercüment Akif Turan, Tanberk Çoşkun, Mustafa Soykan Bağadır, Halim Yıldırım, Orkun Dayıoğlu, Arda Turan Yeter, Kerem Sivaslıoğlu.