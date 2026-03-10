Nilüfer Belediyesi, eğimi yüksek ve tarıma elverişsiz alanları kestane, ıhlamur ve kızılcık ağaçlarıyla gelir getirici ormanlara dönüştürüyor. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi’nin, Yarına Şans Ver Derneği (YASAV) ve Podyumpark Yaşam Eğlence Merkezi iş birliğiyle Güngören Mahallesi’nde hayata geçirdiği “Yarına Nefes Podyumpark Hatıra Ormanı” için toplam 450 fidan toprakla buluştu.

Fidan dikim törenine, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Faruk Baykal, Podyumpark yatırımcı ortakları Aykut Uyanıklar ve Çetin Ceylan, Yarına Şans Ver Derneği Başkanı Emire Cantürk Eren, Güngören Mahallesi Muhtarı Mesut Engin, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir burada yaptığı konuşmada, toprağa, doğaya ve geleceğe sahip çıktıklarını söyledi. Özellikle kırsal bölgelerde yeniden sürdürülebilir bir yaşam için NİLKOOP ile birlikte çalışma yürüttüklerini dile getiren Başkan Şadi Özdemir, “Vatandaşlarımıza toprak analizleri, mühendis desteği, satın alma güvencesi gibi birçok destek veriyoruz ki bu toprakları koruyabilelim. Belki 100 yıl sonra da bu topraklardan üretilen ürünlerle çocuklarımız, torunlarımız karınlarını doyurabilsin istiyoruz” dedi. Belediyeye ait arazilerin boş durmaması için ekip biçtiklerini anlatan Başkan Şadi Özdemir, “Ancak bazı alanlarımız ekime uygun değil. Eğimi yüksek, işlemesi zor olan arazilerimiz vardı. Biz dedik ki; Nilüfer’de hiçbir toprak parçası boş kalmamalı. O arazileri yeniden üretime kazandırmalıyız. Güngören Mahallesi’ndeki 32 dekar alanımız da bunlardan birisi. Biz de sivil toplum ile güçlerimizi birleştirdik. Yarına Şans Ver Derneği ve Podyumpark desteğiyle ‘Yarına Nefes Podyumpark Hatıra Ormanı’nı hayata geçiriyoruz” dedi.

GÜNGÖREN SAKİNLERİNE EMANET

Arazide kestane, ıhlamur ve kızılcık fidanı dikildiğini belirten Başkan Şadi Özdemir, “Bizim için bu projenin en güzel yanı da; bu ormandan elde edilecek gelir, tamamen mahalle halkımızın olacak. Bakımını sizler yapacaksınız, meyvesini sizler toplayacaksınız. Halkçı belediyeliğin en güzel örneğini, hep birlikte hayata geçiriyoruz. Bu yüzden fidan dikiminden sonra ürünler de Güngörenlilere emanet” diye konuştu.

YANGINLARA DİRENÇLİ

Başkan Şadi Özdemir, Unçukuru Mahallesi’nde de ağaç dikeceklerinin bilgisini vererek, iki günde toplam 700’e yakın bir fidan dikimi yapacaklarını söyledi. Dikilecek 700 ağacın yılda 15 ton karbonu temizleyeceğini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, “Havamıza nefes olacak. Üstelik kestane, ıhlamur ve kızılcık gibi ağaçlar, çam türlerine göre yangınlara karşı çok daha dirençli. Yani ormanımızı kurarken onu korumayı da en başından planlıyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu da, Nilüfer Belediyesi’nin öncülük ettiği etkinliğin doğayla uyumlu bir geleceğe atılan anlamlı bir adım olduğunu belirterek, “Fidanlar Bursa’mızın bereketli topraklarında can bulacak, büyüyecek ve yıllar boyunca çocuklarımıza gölgesini ve nefesini sunacak” dedi.

Yarına Şans Ver Derneği Başkanı Emire Cantürk Eren ise orman yangınlarından sonra “Bir fidan bir nefes olsun” diyerek yola çıktıklarını söyledi. Dikilen ağaçların Güngören halkının kadınlarına emanet olacağını bildiren Cantürk Eren, “2-3 yıl içerisinde inşallah burada elde edilen mahsulleri kadınlar toplayıp organik pazarlarda satabilecek. Aynı zamanda da kadın istihdamına katkı sağlamış olacağız” dedi

İSTİHDAMA KATKI

Podyumpark adına yatırımcı ortakları Aykut Uyanıklar ve Çetin Ceylan da, orman yangınlarında yaşanan ağaç kayıplara dikkat çekerek, bugünkü proje ile orman varlığına katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler.

Açılış konuşmalarının ardından fidanlar toprakla buluştu. Projenin ikinci ayağında ise Bursa Inner Wheel Kulübü iş birliğiyle Unçukuru Mahallesi’nde fidan dikilecek.