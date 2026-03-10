Bursa’nın İnegöl ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında camilerde temizlik ve bakım çalışması yapıldı. Kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan yükümlüler, sorumluluk alanındaki camilerde iç ve dış temizlik ile bakım ve onarım faaliyetlerinde görev aldı.

Ramazan ayında ibadethanelerin daha yoğun kullanılması nedeniyle başlatılan çalışmalarla camilerin daha temiz, düzenli ve kullanışlı hale gelmesi amaçlandı. Denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin katıldığı çalışmaların belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.