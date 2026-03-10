İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Merinoslu Sokak üzerinde bulunan Yüksel Apartmanı’nın çatısında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda yaşayan yaşlı bir kadının evinde bulunan sobadan çıkan kıvılcımlar bacaya sıçradı. Bacadan çatıya yayılan alevler kısa sürede büyüyerek çatı kısmını sardı.



Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen 4 itfaiye aracıyla yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, apartmanın çatı kısmında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.