Olay, İzmit'e bağlı Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesinde bulunan Kent Meydanı'nda meydana geldi. 2 grup arasında sebebi bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerekkavgaya dönüştü. 18 yaşındaki C.K., 4 yerinden bıçaklayarak yaralandı. Çevredeki bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın yaşandığı yere gelen sağlık ekipleri, yaralanan genci ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Olaya karışan 3 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin konuya ilişkin incelemesi devam ediyor.