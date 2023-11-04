Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesinde meydana geldi. Denizde ceset gören bir vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. Vatandaşın ihbarı Sağlık Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerine de bildirildi. Denizden sahil güvenlik botu, karadan da polis ekipleri ihbarın yapıldığı bölgede araştırma yaptı.

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri denizde yaptıkları incelemede su üzerine vurduğu görülen cesedi bota aldı. Ceset torbasına konulan ceset, kimlik tespiti için hastane morguna kaldırıldı.