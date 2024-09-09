Büyükşehir, gençlerin isteği üzerine kentin dört bir yanına skate park inşa ediyor. Ekipler şimdi de Başiskele’ye ikinci skate parkı kazandırıyorKOCAELİ (İGFA) - Sporun her alanına katkı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin isteği üzerine kent genelinde ilçelere skate park yapımına devam ediyor. Doğu Kışla, Sekapark Sahili, Başiskele, Körfez, Derince, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe’nin ardından bir skate park da Başiskele Yeşilyurt Mahallesi’ne inşa eden Büyükşehir, kaykay sporunu tüm kentte yaygınlaştırmayı hedefliyor. Yeşilyurt Mahallesi’ne yapılan Başiskele’nin ikinci skate parkında çalışmalar hızla devam ediyor.

BAŞİSKELE YEŞİLYURT MAHALLESİ’NDE

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca Yeşilyurt Mahallesi’ne inşa edilen skate park, güvenlik bölümüyle birlikte geniş bir alana sahip olacak. Gençlerin tehlikesiz ve güven içinde kaykay yapma keyfini yaşamasını amaçlayan Büyükşehir, alana tek kulvarlı 4 rampadan oluşan skate park yapıyor. Rampaların yapımının tamamlandığı çalışmalarda son rötuşlar yapılıyor.