Gençlerle bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, onların sorularını yanıtadı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet “Genç Akıl Buluşmaları” çerçevesinde gençlerle bir araya geldi. Cumhuriyet Çocuk Parkı Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen programda Başkan Hürriyet, gençlerin sorularını yanıtlarken, taleplerini de dinledi. Başkan Hürriyet, "Gençlerin fikirleriyle yolumuza devam ediyoruz. Gençler, sizlerin fikirlerinize ihtiyacımız var. Sizleri dinleyeceğiz kentle ilgili hayallerinizi, beklentilerinizi, taleplerinizi, önerilerinizi alacağız. Şehircilik anlamında, yaşam kültürü anlamında ‘bir fikrim var’ diyen genç akılları buluşturup kamu yöneticileri olarak bu durumdan nasıl faydalanabiliriz dedik" ifadelerini kullandı.

İlçede yapılan projelerle gençlere sosyal alanlar kazandırdıklarını belirten Başkan Hürriyet, "Biz en ulaşılabilir 2 noktada kütüphanelerimizi açtık. İlki Dolphin İş Merkezinde Çetin Emeç Kütüphanesi. Burası ne yazık ki yetmedi. Diğer kütüphanemizi de Belsa İş Merkezinde Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi olarak hizmete sunduk. Kütüphanemiz 5 ayrı bölümden oluşuyor kafeterya alanı gibi birçok farklı konseptte kompleks bir yapı. O bölgede bir gençlik sokağını da kazandırdık. Youtube Stüdyosu açtık. Kayıt yapabileceğiniz çok önemli bir stüdyo burası. Stüdyo profesyonel ekipmanla donatıldı. İstihdam ofisimiz var. Aynı zamanda İngilizce pratiğini geliştirebileceğiniz Talk and Smile Cafemiz var. 25 binden fazla dijital kaynağın bulunduğu kıymetli 2 kütüphane. Bu kütüphanelerden faydalanmanızı istiyoruz" diye konuştu.

Program sonrası Pembe Kayalar Grubu sahne aldı.