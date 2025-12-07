Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Demirel’in Gençlerbirliği ile çalıştığı dönemde 5 maça çıkan takım, bu maçlarda 2 galibiyet ve 3 yenilgi aldı.

NE OLMUŞTU?

Kulüpte bir süredir devam eden gerginliğin, Demirel’in “Mehmet Kaya varsa ben de varım, yoksa yokum” şeklinde aktarılan sözleriyle tırmandığı öne sürülmüştü. Bu iddiaların ardından Gençlerbirliği’nde kriz derinleşirken, Demirel’in ayrılacağını bildirmesi üzerine futbolcuların da tepki gösterdiği belirtildi. Taraftar gruplarının da duruma ilişkin hazırlık yaptığı ifade edilirken, Mehmet Kaya’nın süreci sakinleştirmek için devreye girdiği iddia edildi.