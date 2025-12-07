Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında bugün oynanacak Göztepe-Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Cihan Aydın oldu.

Trendyol Süper Lig’in 15. hafta Göztepe ile Trabzonspor, bugün saat 20.00’de Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Ömer Tolga Güldibi olacak.

Göztepe - Trabzonspor maçının VAR koltuğunda Cihan Aydın görev yapacak. Aydın’a AVAR’da Mehmet Kısal eşlik edecek.