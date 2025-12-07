“HAKEMİN YÖNETİMİNİ KAMUOYU EN İNCE AYRINTISINA KADAR GÖRDÜ”

Maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güldüren, hakem kararlarının oyuna etkisine dikkat çekerek, “Hakemin yönetimini tartışmaya bile gerek yok, kamuoyu zaten her şeyi en ince ayrıntısına kadar gördü. Yakalanan pozisyonları gole çevirebilseydik çok daha anlamlı olacaktı.” ifadelerini kullandı.

“RAKİBİN DİRENCİNİN FARKINDAYDIK”

01 Adana FK’nın mücadele gücüne vurgu yapan Güldüren, oyuncularını da maç öncesi bu yönde hazırladıklarını belirterek, “Rakibin dirençli olacağını biliyorduk. Gol bulamadıkça rakibin direnci arttı, zaman geçirdiler. Biz ilk yarı oyunumuzu iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Ancak ikinci yarı oyunu etkileyen bir hakem vardı.” dedi.

“PENALTI %100’DÜ, TAKDİR HAKEMİN”

Penaltı beklenen pozisyona da değinen Güldüren, “Yüzde yüz penaltıydı ama hakemin takdiri. Kendisini vicdanıyla baş başa bırakmak gerekiyor. Hayatım boyunca hakeme odaklanmadım, bu maçta da aynı düşüncedeyim.” dedi.

HEDEF: ELAZIĞ MAÇINDA 3 PUAN

Güldüren son olarak hedeflerinin Elazığ karşılaşması olduğunu belirterek hazırlıklara hız kesmeden devam edeceklerini söyledi:

“Beş gün sonra oynayacağımız Elazığ maçına iyi hazırlanıp kazanmak istiyoruz.” dedi.