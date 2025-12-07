“OYUNCULARIMIZI VE TARAFTARIMIZI TEBRİK EDİYORUM”

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuşan Başkan Kani Ademoğlu, takımı ve teknik heyeti mücadelelerinden ötürü kutlayarak taraftara ayrı bir parantez açtı. Ademoğlu açıklamasında, “Oyuncu kardeşlerimizi, teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Taraftarımız 90 dakika aralıksız destek verdi, hepsine teşekkür ediyorum. Tüm ekip elinden geleni yaptı.” dedi.

“RAKİBİ YENMEYE HAZIRLANIYORUZ AMA HAKEMLERİ YENEMİYORUZ”

Hakem kararlarının maçın kaderine etki ettiğini belirten Ademoğlu, daha önce de benzer durumlarla karşılaştıklarını hatırlattı “Ben ligin başında söylemiştim; biz rakibi yenmek için hazırlanıyoruz ama hakemleri yenemiyoruz. Maçı yöneten hakem sezonun ilk haftasında Batman deplasmanında da görevliydi, orada kırmızı kartı vermedi. Bugün iki net penaltımızı yine vermedi.” dedi.

“RAKİBİMİZ BİLE PENALTI OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ”

Başkan Ademoğlu, pozisyonun penaltı olduğunu rakiplerinin bile söylediğini ancak kararın skandal şekilde aleyhlerine verildiğini dile getirerek, “Kırmızıyı vermedi, penaltıyı vermedi… Bu şehrin mücadelesine ayıp ediyorlar.” dedi.

“İNEGÖL BÜYÜK LOKMADIR, BOĞAZINIZDA KALIR”

Destek veren tüm kesimlere teşekkür eden Ademoğlu, bazı kişi ve kurumların yeterli desteği göstermemesinin üzücü olduğunu vurgulayarak, “Şehir olarak bir bütün olduk. İş insanlarımız, kurumlarımız gücü yettiğince destek veriyor. Ancak destek vermesi gereken bazı kişiler kış uykusunda. Bilinmeli ki İnegöl büyük lokmadır, kimse İnegöl’ü ve İnegölspor’u küçümsemesin. Yeri geldi mi yüksek sesle konuşmasını biliriz.” dedi.

HEDEF: ELAZIĞ DEPLASMANINDAN GALİBİYET

Ademoğlu, gözlerini önümüzdeki haftaya çevirdiklerini belirterek, “12 Aralık Cuma günü Elazığ deplasmanına gidiyoruz. Hazırlıklarımız başlıyor. Bordo-beyaz sevdamızla mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.