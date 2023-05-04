DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan miting için gittiği Kadıköy’de bir grup genç tarafından protesto edildi. Gençler, Babacan’a “Ergenekon ve Balyoz’u yeniden yapamayacaksınız. FETÖ ve PKK’yı tekrar Meclis’e sokamayacaksınız” diyerek tepki gösterdi.

Millet İttifakı’nın ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçim çalışmaları çerçevesinde miting yapmak için Kadıköy Rıhtım’a gitti. Bir grup genç, miting öncesi Babacan’ın yayına gelerek ona tepki gösterdi. Gençler, Babacan’ı "Ergenekon ve Balyoz’u yeniden yapamayacaksınız Sayın Babacan. FETÖ ve PKK’yı tekrar Meclis’e sokamayacaksınız” diyerek protesto etti. Ali Babacan korumaları tarafından oradan uzaklaştırıldı.