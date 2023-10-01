İnegöl'de İnegöl Gençlergücü ile Gemlikspor arasında oynanan hazırlık maçında olaylar yaşandı.

Körfezspor Yönetim Kurulu, sosyal medya hesaplarından tepki gösterdiler; "İlçemizin Milli Takımı Gemlikspor, dün akşam hazırlık maçı için gittiği İnegöl’de, sahalarda görmek istemediğimiz olaylar yaşamıştır. Rakip takım İnegöl Gençlergücü takımının oyuncuları ve tarafları ile birlikte gerçekleştirdikleri sporun ruhuna,sportmenliğine ve ev sahipliğine yakışmayan bu tutum ve davranışları asla tasvip etmiyor, bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Değerli Gemlikspor Camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sahada rakip olsakta saha dışında her zaman yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz."

Haber Merkezi

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