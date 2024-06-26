Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Genç Atölye eğitimlerinde yaz dönemi başlıyor. 4 farklı dalda 4 hafta boyunca gençlerin alanında uzman isimlerle teorik, pratik ve interaktif çalışmalar gerçekleştireceği atölyelerin kayıtları başladı. Kayıtlar için son tarih 3 Temmuz Çarşamba. Kayıtlar www.sakarya.bel.tr adresinden yapılabilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz dönemi ‘Genç Atölye’ eğitimleri başlıyor. Bu yıl 6’ncısı düzenlenecek genç atölye eğitimlerinin yaz döneminde Yerinde Tarih, Doğa Tutkunları, Geleneksel Sanatlar ve Sinema olmak üzere 4 farklı dalda alanında uzman isimler tarafından gençlere teorik ve pratik eğitimler sunulacak. 15-21 yaş arası gençlerin başvurabileceği genç atölyede kayıtlar 3 Temmuz Çarşamba gününe kadar www.sakarya.bel.tr adresinden yapılabilecek.

Bir gencin en fazla iki atölyeye başvurabileceği eğitimlerin, kabul edilen isimlerin ilanı ise 5 Temmuz Cuma günü www.sakarya.bel.tr adresinden açıklanacak. Sinemaya, tarihe, doğaya, sanata ilgi duyan tüm gençleri davet edildiği ‘Genç Atölye’ eğitimleri 8 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Toplam 4 hafta boyunca sürecek olan eğitimlerde gençlerin katılımlarında devamlılık şartı aranacak. Atölyedeki bazı dersler şehir içinde veya dışında farklı mekânlarda uygulamalı olacak ve bu etkinliklerde 18 yaş altı gençler için veli izin belgesi alınacak.