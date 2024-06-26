Körfez’de köyler arasında ulaşımı sağlamak adına yeni grup yolları oluşturan ve bunları modern hale getiren ekipler, köy içlerinde de bağlantı yollarını yeniliyor, ihtiyaçlara göre yenilerini açıyor.

Körfez Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi’nin de desteği ile sadece ana yollarda değil, vatandaşın ihtiyaç duyduğu noktalarda da çalışma yürütüyor. Köyler arasında ulaşımı sağlamak adına yeni grup yolları oluşturan ve bunları modern hale getiren ekipler, köy içlerinde de bağlantı yollarını yeniliyor, ihtiyaçlara göre yenilerini açıyor.

Körfez Belediyesi ekipleri, Sipahiler-Demirciler köyünde asfalt serimi gerçekleştirdi. Vatandaşların talebi sonrası Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de konunun takipçisi olacağını belirtmiş ve çalışmaların başlaması noktasında adımlar atmıştı.