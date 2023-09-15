Darıca Belediyesi’nin üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz düzenlediği hazırlık kursları başladı.

Darıca Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz YKS hazırlık kursu düzenliyor. 250 gencin başvurduğu Lise Akademisi bünyesinde düzenlenen kurslar sınıf belirleme sınavının ardından dersler başladı. Eğitim hayatlarında gençlere başarılar dileyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak her yıl gençlerimizin elinden tutmaya eğitim yolculuğunda onlara yol arkadaşlığı etmeye devam ediyoruz. Bu yıl da Lise Akademi grubumuzda ücretsiz YKS hazırlık kursları düzenliyoruz. Her yıl bünyemizde sınava hazırlanan gençlerimiz hayallerindeki üniversitelere yerleşiyor. İnanıyorum ki bu başarı artarak devam edecek. Üniversite sınavına hazırlanan tüm gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.