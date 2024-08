Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği Yıldızlar Sahnesi Futbol ve Voleybol Turnuvası ile TÜGVA Yaz Spor Okulları’nın kapanış programında sporcularla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Yıldızlar Sahnesi Futbol ve Voleybol Turnuvası ile TÜGVA Yaz Spor Okulları’nın kapanış programına katıldı. Turnuvada oynanan futbol final maçında Fatih Mahallesi ve Yüzyıl Mahallesi şampiyonluk kupasını kazandı. Voleybol turnuvasını ise Merkez Mahallesi kazandı.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Bu güzel akşam için başkana teşekkür ediyoruz. Başkan, Bağcılar’da gerçekten güzel işler yapıyor ve biz de onu destekliyoruz. Mahallelerde okul futbol turnuvası, yıldızlar ligi oluşturmuş, voleybol ve futbolda turnuvalar organize etmiş. Biz de finaline geldik. TÜGVA’ya da teşekkür ediyoruz; gençlerimizi topladılar, onlarla güzel vakit geçirdiler, önce milli ve manevi değerleri öğrettiler, spor yaptırdılar, değerlerimizi aşıladılar. TÜGVA’nın verdiği emekler için teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sporun içinden gelmesi ve destek olması çok önemli. Biz de bu yollardan geldik geçtik. Mahallemizde futbol oynamak için yer arardık. Başkan, güzel bir organizasyon yaptı ve bunu finale taşıdı. Gençlerimizi tehdit eden en önemli sorunlardan biri bağımlılık. İnternet ve uyuşturucu gibi konular çocuklarımızı tehdit ediyor. Onları bu ortamlardan uzaklaştırmak için spor ve müzik çok önemli. Toplumsal değerler için bunlar önemlidir ve belediyelerin bunda büyük bir rolü var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu gençlerimize dokunmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin daha fazla spor yapmasını istiyoruz. Sayın valimizle birlikte okullarda spor etkinliklerini artırdık, spor kulüpleri kurduk. Yenilerini ekleyeceğiz ve bu yıl çok daha aktif şekilde okul spor kulüplerini aktif hale getireceğiz İstanbul’da. Bağcılar’da altı tane açık havuzla çocuklar yüzme öğrendiler. Türkiye çapında yaklaşık 12 milyon gencimize yüzme öğrettik. Gençlik kamplarında gençlerimizle beraberiz. Yaklaşık 250 bin genç kamp yaptı ve yapmaya devam ediyorlar. Seyahatsever projesiyle 200 bine yakın gencimiz illeri gezdi ve yurtlarımızda kaldı. Yöreleri, kültürü öğrendiler, ülkemizi tanıdılar. Yolumuza devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerin emrindeyiz. Bu turnuvanın galibi herkes, bütün çocuklar. Emeği geçen antrenörlere de teşekkür ediyoruz” dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül ise, “Gençlere ve çocuklara sahip çıkılması noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize bir hedef gösterdi. Her bir çocuğu kendi çocuğumuz gibi görüp, her bir öğrenciyi kendi evladımız gibi görüp kendi çocuklarımız için istediklerimizi İstanbul’un bütün çocukları için yapmamızı talimatlandırdı. Bizi bir araya getiren Bağcılar Belediyemize, TÜGVA’ya ve destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızın desteğiyle çocuklarımızın yazın hem spor yapıp hem de TÜGVA’nın organizasyonuyla milli ve manevi değerlere sahip birer çocuk ve genç olarak yetişmesi çok önemli bir aktivite olmuş. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bazı etkinliklerin kaybedeni olmaz; işte bu program da onlardan biri. Birinci de olsanız, üç bininci de olsanız bu donanımı kazanmanız ve bu etkinlikler içinde olmanız zaten kazandığınız anlamına geliyor” dedi.

"İki yıl gibi kısa bir sürede 27 bin gencimize ulaştık"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bağcılar’da Bakanlığımız nezdinde bugüne kadar çok büyük yatırımlar aldık. Hem tesisleşme anlamında hem de bu tesislerin işletilmesi adına Bağcılar’a spor komplekslerinden yüzme havuzlarına, futbol sahalarına kadar birçok mekâna Bakanlığımızın çok büyük katkıları oldu. Yine yaz döneminde okullarımızın bahçelerindeki havuzlardan Kefken’deki yaz spor kampımıza kadar Bakanlığımızın Bağcılar’a çok büyük katkıları ve kazanımları oldu. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için belediyecilik anlayışıyla Bağcılar’da güçlü ve sağlam bir mayanın tutmasını sağladık. Belediye olarak buradaki sosyolojinin şekillenmesine çok büyük katkılar sunduk. Bizler de içinde bulunduğumuz ailenin başına geçtiğimizde, Bağcılar Belediyesi Başkanı olduğumuzda, ilk ifademizi ’Gençlerin ve çocukların belediye başkanı olacağız’ şeklinde dile getirmiştik. Bu ifadenin karşılığında yaptığımız çalışmaların merkezine gençlerimizi ve çocuklarımızı oturtarak şekillendirdik. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzü ilk meclis kararıyla yerine getirerek, Bağcılar’da 250’nin üzerinde personeli olan bir müdürlük haline getirdik ve hamdolsun 27 branşta iki yıl gibi kısa bir sürede 27 bin gencimize ulaştık. Bağcılar’daki mahallelerin merkezlerinde ve ilçenin her köşesinde gençlerimizin daha güzel bir geleceğe kavuşması, kendilerini daha emin hissetmesi ve geleceğe daha güvenli hazırlanmaları için kültür, sanat ve spor alanlarında standartlarımızı çok daha yükseğe çıkarmak adına gece gündüz çalışacağımızı ifade ediyor, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Mahmutbey Stadyumu’nda düzenlenen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, TÜGVA temsilcileri, öğrenciler ve aileler katıldı.

TÜGVA Yaz Spor Okulları’nda 7 bin öğrenci eğitim aldı

7 hafta süren TÜGVA Yaz Spor Okulları’nda 43 okulda 7 bin öğrenci eğitim aldı. Ortaokul öğrencileri, ’Bir Yaz Bin Gelecek’ mottosu altında voleybol, futbol, basketbol, okçuluk turnuvalarına katıldı. Yıldızlar Sahnesi 2024 Futbol ve Voleybol Turnuvası ise 22 mahallede 19 ayrı noktada düzenlendi. 160 futbol ve 10 voleybol takımının katıldığı turnuvada (10-14 yaş aralığında) bin 700 sporcu yer aldı.