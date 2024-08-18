Edinilen bilgiye göre İnegöl Yenişehir yolu üzerinde İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Selim D. (15) yönetimindeki 16 BKK 637 plakalı motosiklet ile Ahmet Sadi D. (17) yönetimindeki 26 AHA 649 plakalı motosiklet Ayaz mahallesi kavşağında çarpıştı. Kaza sonucu Özgür B. (18) ağır yaralanırken, Selim D. (15), Ahmet Eren U. (17), Ahmet Sadi D. (17) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç