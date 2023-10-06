Bir dizi temaslarda bulunmak ve Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesinin açılış törenine katılmak üzere Malatya’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte çalışmaları hızla devam eden 100. Yıl Parkı’nda incelemelerde bulundular.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yeşil Belediyecilik’ anlayışıyla yapımını büyük oranda tamamlama aşamasına getirdiği 100. Yıl Parkı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Bak, projenin aşamaları hakkında bilgiler aldı. Parkın proje sunumunu dinleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şehirlerin parklarıyla da meşhur olduğunu söyledi.

Tecde Mahallesi Altın Kayısı Bulvarı üzerinde bulunan yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen yapılan 100. Yıl Parkı, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kendi imkânları ve kaynaklarıyla yapılıyor. 100. Yıl Parkı içerisinde projenin temel kavramları; eko-eğlence, çocuk kulübü, kültürel etkinlik alanları, dinleti alanları, sportif ve sosyal aktivite alanları, eğitim, doğadan öğrenme, sağlıklı yaşam olarak belirlenmiş ve beş girişe sahip.

İçerisinde otopark, idari yönetim binaları ve ekolojik yaşam olgusunun ön plana çıkacağı parkta “doğaya dönüş” konsepti ile doğa ve doğallıkziyaretçileriyle buluşturulacak. Vatandaşlar huzurlu bir ortamda dinlenirken fotoğrafçılık, sergi, şenlik gibi etkinliklere de katılabilecekler. Proje alanını çevreleyen bin 780 metre kaykay parkı, 2 bin metre uzunluğunda bisiklet yolu, 3 bin 850 metre yürüyüş yolu bulunuyor. Yaklaşık 20 bin metre kare büyüklüğünde biyolojik gölet ve kuğu adası mevcuttur. Projede göletle bütünleşmiş bir restoran yer alıyor. Çocuk oyun alanları ve çocuk oyun kulübü bulunan 100. Yıl Parkı’nda permakültür biliminin anlatılacağı permakültür eğitim binası da bulunuyor. Ayrıca park içerisinde renk ve koku bahçeleri, tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi, lavanta aksı, gül bahçeleri, sulak alan bitki bahçeleri ve bitki tünelleri bulunuyor.