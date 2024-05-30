Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından 26 Mayıs tarihinde düzenlenen Marmara Bölge Birinciliği yarışmasına Tekirdağ’ı temsilen katılan Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, yarıştığı üç dalda da başarılı sonuçlar elde etti.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale şehirlerinin ekiplerinin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada, Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, Minikler Düzenlemeli Kategorisi’nde birinci, Minikler Düzenlemesiz Kategorisi’nde ikinci, Yıldızlar Düzenlemesiz Kategorisi’nde de ikinci olmayı başardı.

Her dalda en az 5 ayrı ekibin yarıştığı Marmara Bölge 1.’liği yarışması sonucunda Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Minikler Düzenlemeli Kategorisi’nde aldığı birincilikle Tekirdağ’ı ve Marmara Bölgesi’ni Türkiye Finali’nde temsil etmeye hak kazandı.

Yarışma sonrası Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’ne bağlı halk oyunları ekiplerini tebrik eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, "Daha önce minik kardeşlerimizi ziyaret edip yoğun çalışma tempolarına bizzat şahit olmuştum. Başarıyı ne kadar çok istediklerini orada gördüm. Ben tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak birçok branşta hizmet veriyoruz. Eminim ki benim şehrimin çocukları, gençleri çok daha büyük başarılar elde ederek hepimizi gururlandıracak. Ben sonuna kadar arkalarındayım. Süleymanpaşa geleceğin, Süleymanpaşa gençlerin şehri olacak" ifadelerini kullandı.