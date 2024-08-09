Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 10 Gençlik Merkezi, gençlerin tatil dönemini hem verimli hem de keyifli geçirmesi için GSB Gençlik Yaz Okulu projesiyle kapsamlı bir etkinlik programı sunuyor. Gençlik Merkezlerinde düzenlenen yaz okulu faaliyetleri, hem bireysel gelişimi destekliyor hem de sosyal sorumluluk bilincini artırarak gençlerimize değerli kazanımlar sağlıyor.

2 Temmuz itibarıyla başlayan ve 6 haftadır devam eden GSB Gençlik Yaz Okulu, 11-14 yaş ve 15-18 yaş gruplarındaki gençlerin yoğun katılımıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Yaz okulu süresince gençler, sportif faaliyetlerden el sanatlarına, resim çalışmalarından dini ilimlere kadar geniş bir etkinlik yelpazesine eriştiler. Ayrıca, robotik kodlama ve akıl-zeka oyunları gibi derslerle zihinsel becerilerini geliştirme fırsatı yakaladılar. Katılımcılar, Havran Seyit Onbaşı ve Ayvalık gezileri gibi sosyal etkinliklerde bulunarak, bölgemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfettiler. Bu geziler, gençlerin sosyal sorumluluk bilincini artırmalarına ve aile bağlarını güçlendirmelerine önemli katkılarda bulundu.

Ağustos’un sonuna kadar devam edecek olan yaz okullarına geniş katılımlar sağlamak için çalışmalarını sürdüren Gençlik Merkezleri, yaz dönemindeki gençlik faaliyetlerini en yüksek verimlilikle gerçekleştirmeyi hedefliyor. Gençlerin tatil dönemini en iyi şekilde değerlendirmelerini ve çeşitli etkinliklerle zenginleştirmelerini amaçlayan GSB Gençlik Yaz Okulu, katılımcıların bireysel yeteneklerini geliştirmelerine ve unutulmaz anlar biriktirmelerini sağlıyor.