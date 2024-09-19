Trakya Üniversitesi ve Uluslararası Araştırmacılar Derneği işbirliğinde düzenlen Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri (AGBIOL) Konferansı’nın açılış töreni yoğun katılımla gerçekleşti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Konferans, İstiklal Marşı ve üniversitenin tanıtım videosunun ardından Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden oluşan oda müziği konseri ile başladı. Dünyanın 55 farklı ülkesinden 2000’e yakın yazarın katkı verdiği ve 800’ün üzerinde bildiriyle katılımın sağlandığı Uluslararası 6. AGBIOL Konferansı Balkan Kongre Merkezi’nde yüz yüze ve çevrim içi katılımla başladı.

Açılış konuşmalarının ilkini konferans Organizasyon Komitesi Başkanı ve Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya gerçekleştirdi. Konuşmasında bu organizasyonu düzenlemekten duyduğu gururu dile getirerek bu yıl rekor katılımın gerçekleştiğini ve ileriki yıllarda daha geniş katılımlı konferanslar düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

Daha sonra konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise Edirne’nin bölgedeki tarımın merkezi olduğunu ve 19.yy’dan bu yana yabancı birçok yaşam bilimci ve botanikçinin ilgisini çektiğini ifade etti. Hatipler ayrıca 1950’li yıllardan itibaren Türk Botanikçiler ve Yaşam Bilimciler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda bitki örneği toplandığını belirterek “Yapılan araştırmalar sonucunda yeni türlerin de keşfedildiği Edirne ve Trakya’da, 300’den fazla endemik türün olduğu ve bunların arasından 50 kadar türün ise dünyadaki en zengin popülasyonuna Edirne’nin ev sahipliği yaptığı ortaya çıkmıştır.” dedi.

3 gün sürecek olan konferansta tarım, mühendislik ve yaşam bilimleri alanında önde gelen bilim insanlarının sözlü sunumları ve e-poster sunumları yer alacak.