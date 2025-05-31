Geçtiğimiz gece saatlerinde bir işyeri kurşunlandı. Olayın ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işyerini kurşunlayan şahısları yakalamak için dedektif gibi iz sürdüler. Yaklaşık 50 güvenlik kamerasındaki 150 saatlik görüntüleri incilediler. İşyerini kurşunlayan maskeli şahsın başka bir sokakta indiği araçtan maskeyi takıp, yürüyerek gittiği işyerini kurşunlandığı tespit edildi. Olaya karışan şüpheli F.A. ve azmettiricileri M.Ç. ve oğlu O.Ç., düzenlenen operasyonla evlerinde yakalandılar. Evde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Şahıslardan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler. Şahıslardan F.A. ve M.Ç. Mahkemece tutuklanırken, O.Ç. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Yavuz Yılmaz