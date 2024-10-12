Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) yönetimi tarafından düzenlenen organizasyonda Dernek üyeleri Oktobeer Fest ile yaza veda etti.ERSEL NALBANT/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Dobruca 106'da gerçekleştirilen etkinliğe SİAD Başkanları ve konuklar ile GESİAD'ın önceki dönem başkanlarıyla üyeleri, aileleri ile birlikte katıldılar.

Açılışta konuşan GESİAD Başkanı Tolga Papatya, yoğun bir çalışma döneminin ardından dinlenmeyi hak ettiklerini belirtirken, “33. yılına ulaşan GESİAD, Bursa’mızın önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi durumundadır ve bizim en büyük gücümüz üyelerimiz arasında birlik ve beraberliğimizdir. Bu beraberliğimizi de bu tür düzenlediğimiz geceler ile pekiştiroruz” dedi.

Başkan Tolga Papatya'nın konuşmasının ardından GESİAD üyeleri ve eşleri çalınan müzikler ve yarışmalar eşliğinde gecenin tadını doyasıya çıkardılar.