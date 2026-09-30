İnegöl spor tarihinin önemli kulüplerinden Kurtuluşspor’un geçmişini kapsamlı şekilde ele alan eser, kendi alanında nadir çalışmalardan biri olma özelliğini taşıyor. 27x27 santimetre ölçülerinde ve 388 sayfadan oluşan kitapta 670’ten fazla fotoğraf yer alıyor. Eserde ayrıca 30 sezona ait sezon sonu puan durumları, 250 farklı kişinin Kurtuluşspor anıları ve kulübün 56 farklı formasının fotoğrafları bulunuyor.

KURTULUŞSPOR’UN HAFIZASI KİTAPTA

Özdem Suvat’ın uzun soluklu araştırması sonucunda hazırlanan kitapta yalnızca maç ve sezon bilgileri değil, kulübün geçmişine ışık tutan farklı bölümler de yer alıyor. Eserde “Aramızdan Ayrılanlar”, “Lakaplarımız”, “Bizden Çıkanlar” ve “Kurtuluşspor-Kafkasspor Derbisi” başlıklarının yanı sıra, kulüp tarihine dair 196 ilginç bilgiden oluşan “Bunları Biliyor musunuz?” bölümü de bulunuyor.

KİTABINI YILDIRIM GAZETESİ’NE HEDİYE ETTİ

“Yarım Asırlık Şanlı Mücadele/Anılarla Kurtuluşspor Tarihi” kitabının yazarı Özdem Suvat, Yıldırım Gazetesi’ni ziyaret etti.

Suvat, yaklaşık 5 yıllık emeğinin ürünü olan kitabını Yıldırım Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Bayraktar’a hediye etti.

Eser, Kurtuluşspor’un geçmişten bugüne uzanan hikayesini; fotoğraflar, anılar, istatistikler ve farklı başlıklarla bir araya getirerek kulübün spor tarihine önemli bir arşiv niteliği taşıyor.