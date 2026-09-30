Atölyenin açılış organizasyonuna İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, MÜSİAD Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, İnegöl Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli katılım sağladı.

Atölyede yürütülecek çalışmaların yıl boyunca öğrencilerin eğitim ve müfredat çalışmalarına entegre edilmesi planlanıyor. Böylece sürdürülebilirlik ve sıfır atık yaklaşımının yalnızca belirli bir dönemde değil, eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencilerin günlük yaşamlarının bir parçası haline gelmesi hedefleniyor.

Çalışma aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 17. maddesi olan “Amaçlar İçin Ortaklıklar” doğrultusunda, eğitim ve özel sektör iş birliğinin somut bir örneğini oluşturuyor.

Açılışta öğrenciler ve katılımcılar birlikte geleceğe söz verdi.

Geleceğe verilen söz, bugün başlayan ve yıl boyunca devam edecek çalışmalarla hayat bulacak.