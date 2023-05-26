Bu yıl 76’ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali tüm heyecanı ile sürerken, Getir’in festival katılımcılarına hediyeleri, Fransa’nın meşhur sahil kasabasındaki filmseverlere sürpriz oldu.

Üç kıtada 9 ülkede faaliyet gösteren Getir’in kullanıcılara market ihtiyaçlarını ulaştırdığı ülkelerden biri de Fransa. Geçen yılın ardından bu yıl ikinci kez iş birliği yapan Getir ile Magnum, sıcaklığın gölgede 25 dereceye ulaştığı festival kentinde dünyanın dört bir yanından gelenlere dondurmanın yeni iki lezzetiyle ferahlama olanağı sundu. Dünyanın dört bir yanından yıldızları ve film severleri ağırlayan Cannes’da festival renklerine platformun moru da eklendi.