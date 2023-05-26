Sakarya Büyükşehir Belediyesi Judo sporcuları Pınar Batman ve Ali Şahin Bilgiç,Ankara’da gerçekleştirilen Spor Toto Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası’na damga vurdu. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan müsabakalarda, temsilcilerimiz çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo sporcuları, Spor Toto Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası’na adeta damga vurdu. Ankara’da gerçekleştirilen şampiyonada mindere çıkan Pınar Batman,F1 70 kg bayanlarda birinci olarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan müsabakalarda Ali Şahin Bilgiç ise,M2 +100 kg erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Alınan sonuçların ardından bir kutlama mesajı yayınlayan Büyükşehir Belediyesi, “Ankara’da gerçekleştirilen Spor Toto Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası’nda,F1 70 kg bayanlarda Türkiye Şampiyonu olan sporcumuz Pınar Batman ve aynı organizasyonda M2 +100 kg erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi olan sporcumuz Ali Şahin Bilgiç’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.