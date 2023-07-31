Dijital turist rehberi platformu olan GeziBilen, yatırım için ön talepleri toplamaya başladı. Ağustos ayında yatırım turuna başlayacak olan şirket 5 günde potansiyel yatırımcılarından 1.1 Milyon değerinde ön talep topladı.

Kullanıcılarına istedikleri şehirde, zaman sınırı olmaksızın tarihi, doğayı, kültürü ve lezzetleri keşfetme imkânı tanıyan YTÜ Yıldız Teknopark kuluçka şirketlerinden GeziBilen dijital rehber uygulaması, Fonangels Kitle Fonlama Platformu üzerinden yatırım sürecine hazırlanıyor. GeziBilen’de gezi noktaları, tematik rotalar, etkinlik takvimi, bloglar, şehir ipuçları, şehir rehberi, popüler fotoğraflar, rozetler, rütbeler, kampanyalar gibi bilgilerin ve deneyimlerin paylaşabileceği bir hizmet sunuluyor. İnsanların zamanlarını verimli geçirmelerini hedefleyen şirket, kendi ekibinin bizzat deneyimlemiş olduğu içerikleri kullanıcılarına ulaştırıyor. Ön talepleri toplamaya başlayan şirket 5 günde 1.1 milyon değerinde potansiyel yatırım topladıklarını açıkladı.

“Avrupa’nın en çok turist ağırlayan 5 ülkesinde yer alacağız”

GeziBilen’in Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Samet Özdemir, en büyük hedeflerinin Türkiye’de doğan ve büyümeye devam eden GeziBilen’i Avrupa’da en çok ziyaret edilen Fransa, İspanya, İngiltere, Almanya ve İtalya’ya açmak olduğunu söyledi. Özdemir şöyle devam etti; “Belirlediğimiz 20 şehrin bizler için önemi, ülkemize gelen yabancı turistlerin yüzde 70’inin bu şehirleri geziyor olması ve ülke nüfusumuzun yüzde 58’inin bu şehirlerde yaşıyor olmasıydı. Biz, 5 yıllık hedeflerimiz gereği Avrupa’nın en çok turist ağırlayan 5 ülkesinde yer alacağız. Bu pazardaki toplam turist sayısı 500 milyondan fazla. Pazarın oluşturduğu piyasa değeri ise 320 milyar doları geçiyor. Yaptığımız en düşük faaliyet raporuna göre amacımız Avrupa’da gezen her 10 bin turistten en az 6’sının GeziBilen’i kullanmasıdır.”

“Müşteri sadakatini/memnuniyetini artıran bir hizmet”

Turizm sektöründe faaliyet gösteren markalar ile iş birliktelikleri gerçekleştirdiklerini belirten Samet Özdemir, “Bu markaların kullanıcılarına belirli oranda indirimler sağlıyor ve tematik kullanıcılarımıza çok hızlı bir şekilde ulaşmış oluyoruz. Çözüm ortaklığı modelimiz ise yine aynı şekilde sektörün önde gelenleri ile yapmış olduğumuz ve hizmet tamamlayıcı olarak konumlandırdığımız bir modelde ilerliyor. Örneğin, bir araç kiralama esnasında dijital rehberinizi görebiliyorsunuz, otel odasını tutarken veya uçak bileti işleminizde de GeziBilen’i görebilirsiniz. Tüm bunlar sektördeki markalar ile yaptığımız ve onlara da yeni gelir modelleri ile müşteri sadakatini/memnuniyetini artıran bir hizmet olarak konumlandırabiliriz. Biz bir değer üretiyoruz. Bu ürettiğimiz değer ile insanların hayatını kolaylaştırmayı ve oluşturduğumuz ekonomik havza ile bunu gelir modeline dönüştürmeyi istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“Gezginlerin gittiği yerlerde karşılaştığı zorlukları çözmeyi hedefliyoruz”

Piyasa araştırmalarında markaların kullanıcılarına sağladığı hizmetin navigasyon veya sadece gezilecek yerler listesinden ibaret olduğunu söyleyen Samet Özdemir, “GeziBilen olarak ana motivasyonumuz böylesine büyük pazardaki oluşturulacak bir dijital rehberlik deneyiminin dünya çapında büyük ilgi duyacağını düşünmemiz oldu. Nitekim organik olarak büyüme sayıları da düşüncelerimizin gerçekçi olduğunu göstermiş oldu. Gezginlerle, sektör temsilcileri ile görüşmeler yaptık ve topladığımız verileri analiz ederek anlamlı, erişilebilir ve gerçekçi bir iş planı hazırlamak için harekete geçtik. GeziBilen olarak, seyahat tecrübelerimizden edindiğimiz içgörüler ve gezginlerin ihtiyaçlarını anlamak için yaptığımız geniş araştırmalar sayesinde dijital rehberi oluşturduk. Uygulamamız, gezginlerin gittiği yerlerde karşılaştığı zorlukları çözmeyi ve onlara daha zengin bir deneyim sunmayı hedefliyor. Seyahatlerde yapabileceklerinin ötesinde, gerçek yerel deneyimleri keşfetmelerine yardımcı oluyoruz.”

GeziBilen hakkında

GeziBilen dijital rehber uygulaması olarak faaliyet gösteriyor. Uygulamanın içinde gezginler için hazırlanan birçok modül bulunuyor. Her modül bir gezginin ihtiyaç duyabileceği farklı değer önerilerini barındırırken, uygulamada profil özelliği de yer almaktadır. GeziBilen ekipleri tarafından 20 şehir gezilerek fotoğraflanan ve içerikleri toplanan uygulamada yazılar esnaf ve sektör temsilcileri ile görüşülerek hazırlandı. Tüm bilgileri sahada topladıktan sonra internet ortamındaki bilgiler ile karşılaştıran şirket, yazılarını İngilizce, Almanca ve Rusça olarak kullanıcılarının erişimine sunmakta. Flutter ile yazılan zamanın en geniş projesi olarak gösterilen GeziBilen pratik ve kapsayıcı içerikleri ile sadece navigasyon hizmeti değil sesli anlatımlar ve uygulama içi navigasyonu ile rekabet ortamındaki varlığını güçlü bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Uygulama, Türkiye’de IOS, Android ve Huawei mobil platformlarında uniq olarak toplamda 125 binden fazla indirilmiş olup, 90 bin kayıtlı üyeye ve 25 bin aktif kullanıcıya sahiptir. Son bir yıl içinde, rotaları inceleyen gezgin sayısı 115 bini aşarken aynı dönemde, uygulama içerisindeki gezi noktaları da 280 binden fazla kez okunmuştur.