Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Belediye Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikle yüzlerce kişiye kase, kase aşureyi vatandaşlara ikram etti.

Sındırgı Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yıl da devam ettirdi. Cumhuriyet Meydanında bulunan belediye binası önünde yapılan etkinlik sırasında dualar okundu.

Etkinlik, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın aşure kazanını karıştırmasıyla başladı. Duaların edilmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran yüzlerce kişiye aşure ikramı yapıldı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, kazanın başına gelerek vatandaşlara aşure dağıttı.

Aşure hayrı dağıtımı sonrası açıklama yapan Başkan Yavaş, “Muharrem ayı hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde olduğu çok özel bir aylardan birisi ve bir yemeğimiz var ki onlarca yiyecek bir araya gelip çok harika bir yemek olabiliyor. İşte buda bizim komşuyla birbirimize paylaştığımız çok özel hasretlerimizden ki benim evime dün bir kızım 25-30 yaşlarında yeni evlenmiş bir gelinimiz getirdi geldi. O kadar mutlu oldum ki yeni nesil bu tür hareketler yaptığı anda bize daha keyif veriyor. Bizlerde belediyemiz olarak yıllardan beri bugünü hatırlama adına ve Hazreti, Hüseyin’in ruhuna ve Muharrem ayı özelinde aşure hayrı gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet meydanında bugün oyuncaklar kurduk. Birlikte çocuklarımız eğleniyor. Anneler, babalar çocuklarını getirdiler hem aşure yediler hem de eğlendiler. Onun için bizler Muharrem ayını anmadan ve o şehitlerimizin sülalelerini anmadan geçmiyoruz. O güzel yemeğimiz aşuremiziz de gerçekleştirmiş oluyoruz. Rabbim kabul eylesin İnşallah ve şehitlerimizin mekânları da cennet olsun. Muharrem ayımız hepimizin mübarek olsun” şeklinde konuştu.