Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yardım girişimini duyuran Hadid, bu çabanın önemine dikkat çekti. İtalya’dan hareket eden ve büyük ilgi gören gemi, küresel ölçekte vicdanlara dokunmayı hedefliyor.

Hadid’in paylaşımı sadece bir destek mesajı olmanın ötesinde, geçmişte de Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmayan duruşunun bir devamı niteliğinde. Gemiye katılan aktivistlere övgüde bulunan Hadid, böyle bir insani girişimin arkasında olduğunu açıkça ifade etti.

Madleen gemisi sadece bir yardım taşıma aracı değil; aynı zamanda bir dayanışma simgesi. Gigi Hadid’in bu sembole verdiği destek, ünlülerin toplumsal meselelere nasıl yön verebildiğini bir kez daha gösteriyor.