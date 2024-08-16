Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri

Kuruluş Tarihi: 1895

Alanı: Tüketici Ürünleri

Ana Merkezi: Boston, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri

Sahibi: Procter & Gamble

Resmi Sitesi: www.gillette.com

Gillette Hakkında Bilgi

Gillette 1895 yılında kurulmuş bir tıraş bıçağı şirketidir. 2005 yılında Procter & Gamble şirketi Gillette şirketini satın almıştır. Gillette şirketi tıraş bıçağı imalatı yapmak amacıyla 1895 yılında King C. Gillette tarafından Boston, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri’nde kuruldu. Daha sonra 2005 yılında kadar faaliyetini sürdüren Gillette, Procter & Gamble şirketi tarafından satın alındı. Bu satın almadan sonra Procter & Gamble şirketi dünyanın en büyük kişisel bakım ürünleri şirketi haline dönüştü. Gillette markasını ilk ürettiği tıraş bıçağı Super Speed modelidir. Bu tıraş bıçağı çok kısa sürede popüler oldu ve herkes tarafından sevildi.

Gillet Tıraş Bıçağının Tarihçesi

Tıraş Bıçağı (Gillette tıraş bıçağını 1895’te icat etti ve 1904’te patentini aldı.)

Tıraş Bıçağı Özellikle Kadınlara Pazarlandı (Milady Décolletée, 1916)

Tıraş Bıçağı Dağıtıcı (1946)

Paslanmaz Çelik Bıçaklar (Super Stainless, 1963)

Çift-Bıçaklı Tıraş Bıçağı (Trac II, 1971)

Tek Kullanımlık Çift-Bıçaklı Tıraş Bıçağı (Good News!, 1971)

Tek Eksen Noktalı Tıraş Bıçağı (Atra, 1977)

Yağlı Şeritli Tıraş Bıçağı (Atra Plus, 1985)

Yaylı Bıçak Tıraş Bıçağı (Sensor, 1990)

Mikrofinli Tıraş Bıçağı (Sensor Excel, 1995)

Üç Bıçaklı Tıraş Bıçağı (Mach3, 1998)

Pil Gücüyle Çalışan Manuel Tıraş Bıçağı (M3Power, 2004)

Beş Bıçaklı Tıraş Bıçağı (Fusion, 2007)

Arka Kırpma Bıçaklı Tıraş Bıçağı (Fusion, 2007)

Fusion İle Beraber 5 Bıçaklı Tıraş Bıçağı. (Fusion proglide, 2014)

Gillette Hangi Ülkenin

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri

Günümüzde Kullanılan Gillette Ürünleri

Good News!: Good News! ilk olarak çift bıçaklı tıraş bıçağı olarak 1976’da piyasaya çıktı.

Good News! ilk olarak çift bıçaklı tıraş bıçağı olarak 1976’da piyasaya çıktı. Blue II: Blue II kullanıp atılabilen bir tıraş bıçağıdır. Latin ve Güney Amerika’da Prestobarba olarak pazarlanır.

Blue II kullanıp atılabilen bir tıraş bıçağıdır. Latin ve Güney Amerika’da Prestobarba olarak pazarlanır. Mach3: İlk üç bıçaklı tıraş bıçağıdır. 1998’de piyasaya çıktı. Önceki Gillette ürünlerinden daha fazla eğilebilirlikle dönen bir başı geliştirmiştir. Kullanıcıların bıçaklarını sık sık değiştirebilmesi için gösterge teknolojisini yarattı. Mavi yağlayan şerit, neredeyse beyaz renge döndüğü zaman, bıçağın değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtir.

İlk üç bıçaklı tıraş bıçağıdır. 1998’de piyasaya çıktı. Önceki Gillette ürünlerinden daha fazla eğilebilirlikle dönen bir başı geliştirmiştir. Kullanıcıların bıçaklarını sık sık değiştirebilmesi için gösterge teknolojisini yarattı. Mavi yağlayan şerit, neredeyse beyaz renge döndüğü zaman, bıçağın değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtir. Venus: Mach 3’ü temel almıştır fakat bayanlar için tasarlanmıştır.

Mach 3’ü temel almıştır fakat bayanlar için tasarlanmıştır. Mach3 Turbo: Anti-sürtünme bıçakları ve yeni bir kavramayı geliştirdi. Bütün Mach3 bıçakları üç ürün arasında değiştirilebilirdir. Bundan dolayı Mach3 tıraş bıçağında Mach3 Turbo bıçaklarını kullanmak mümkündür.

Anti-sürtünme bıçakları ve yeni bir kavramayı geliştirdi. Bütün Mach3 bıçakları üç ürün arasında değiştirilebilirdir. Bundan dolayı Mach3 tıraş bıçağında Mach3 Turbo bıçaklarını kullanmak mümkündür. Mach3 Turbo Champion: Ufakça bir değişik sap tasarımı haricinde Mach3 Turbo’nun aynısıdır.

Ufakça bir değişik sap tasarımı haricinde Mach3 Turbo’nun aynısıdır. Venus Divine: Mach3 Turbo’nun Venus versiyonudur.

Mach3 Turbo’nun Venus versiyonudur. M3Power: Bıçaklar, Mach3 Turbo’dan Gillette’nin, ‘PowerGlide’ tanımladığı teknolojiyi kullanan yeni bir bıçağıdır. Yağlama ve microfins, MACH3Turbo’yla aynıdır.

Bıçaklar, Mach3 Turbo’dan Gillette’nin, ‘PowerGlide’ tanımladığı teknolojiyi kullanan yeni bir bıçağıdır. Yağlama ve microfins, MACH3Turbo’yla aynıdır. Mach 3 Power Nitro: Mach3’ün aynısıdır fakat ufak bir sap tasarımı ile güç sağlar.

Mach3’ün aynısıdır fakat ufak bir sap tasarımı ile güç sağlar. Venus Vibrance: Venus M3Power. Venüs bıçakları yer değiştirilebilirdir.

Venus M3Power. Venüs bıçakları yer değiştirilebilirdir. Venus Embrace: Fusion’un kadınlar için uyarlanmış halidir. Kadınlar için ilk beş bıçaklı tıraş bıçağıdır.

Fusion’un kadınlar için uyarlanmış halidir. Kadınlar için ilk beş bıçaklı tıraş bıçağıdır. Fusion proglide: Fusion ve Troy ile beraber 5 bıçaklıdır.

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