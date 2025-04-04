GİRESUN (İGFA) - Belediye Başkan Vekili Taner Yazıcı başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.Toplantıda görev süreleri sona eren encümen üyeleri ve ihtisas komisyonları seçimleri de yapıldı.

Buna göre yeni görevler şu şekilde oluştu:

ENCÜMEN ÜYELERİ: Senih Bayramoğlu, İlyas Palak, Erkan Hacak.

İMAR KOMİSYONU: Hüseyin Rüştü Karaibrahim, Ferhat Karademir, İlyas Palak, Salih Özdemir, Nuri Karaman.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU: Salih Önal, Onur Konar, Çağla Çam, Hamdi Önde, Fahri Uzun.

TRAFİK KOMİSYONU: Erkan Mutlu, Ayhan Özince, Alptuğ Kaan Kara, Hamdi Önde, Abdullah Önal.

CADDE VE SOKAK İSMİ KOMİSYONU: Mustafa Öztürk, Özcan Konal, Zehra Gülşah Bora Bozat, Güray Kubilay Yaman, Abdullah Önal.

KADIN ERKEK EŞİTLİK KOMİSYONU: Ayça Kozluca, Mehmet Yılmaz, Evrim Özkan, Fahri Uzun, Hatice Kocaoğlu.

Bir sonraki belediye meclisi toplantısının ise 9 Nisan 2025 Çarşamba günü yapılmasına karar verilerek oturum sonlandırıldı.