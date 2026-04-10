Girişimcilere doğrudan yatırım desteği sunarak ticarileşme süreçlerini güçlendirmeyi hedefleyen Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı için başvurular 19 Nisan'a kadar devam edecek.

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup, Özyeğin Üniversitesi ve Ankara TEKMER iş birliğiyle yürütülen Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı, 2026 yılı 1. döneminde yenilikçi iş fikirlerini yatırım odaklı bir modelle desteklemek üzere kapılarını açtı.

Program, TÜBİTAK 1812 BİGG çerçevesinde girişimcilere doğrudan yatırım desteği sunarak ticarileşme süreçlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BİGG Yatırım) yeni dönem kurgusunda, teknoloji odaklı projeler yatırım bazlı bir modelle fonlanıyor. Girişim Fabrikası, uygulayıcı kuruluş olarak seçilen girişimcilere mentorluk ve eğitim desteği vermenin yanı sıra, projelerin yatırım alma süreçlerine hazırlık aşamasında kritik bir köprü görevi üstleniyor.

Başvurular, TÜBİTAK Prodis sistemi üzerinden yapılıyor

Programa dahil olmak isteyen girişimci adayları, başvurularını TÜBİTAK Prodis sistemi üzerinden yapabiliyor. Adaylar, sistem üzerindeki kuruluş listesinden Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı seçeneğini işaretleyip 'Girişimci' rolüyle sürece dahil olabiliyor.

Girişimci adayları için 16 Nisan'da bilgilendirme semineri düzenlenecek

Hızlandırma programın başvuruları 19 Nisan'da sona erecek. 16 Nisan'da düzenlenecek bilgilendirme seminerinde, adaylara yatırım modelinin detayları, başvuru kriterleri ve programın girişimcilere sağladığı katma değer hakkında kapsamlı bilgi verilecek. Seminerde, adayların yeni yatırım odaklı sürece dair soruları yanıtlanacak.

Seminere katılmak isteyen girişimciler, girisimfabrikasi.com adresi üzerinden kayıt olabiliyor.