İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulunarak girişimci kadınlara tesisi tanıttı.

Başkan Hürriyet, çalışmaların tamamlandığı Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde Kuruçeşme Girişimci Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aynur Dedeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile buluştu. Hürriyet, Kuruçeşme Yaşam Merkezinde incelemelerde bulunarak dernek çalışmalarının yapılabileceği alanlar hakkında kadınlara bilgi verdi. Aynur Dedeoğlu, merkezi çok beğendiklerini vurgulayarak Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti. Başkan Hürriyet de merkezin bölge sakinleri tarafından gelen taleplere göre işleyişinin netleşeceğini ifade ederek derneğe çalışmalarında başarılar diledi.

İHA