Sahada seçim çalışmalarını sürdüren CHP İnegöl Belediye Başkan Adayı Ali Doğan, CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri ile beraber Orhaniyespor kulübünün Bursa 1927 FK spor ile yapmış olduğu maça katıldı.

Maçı, İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak ve İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan adayı Sevda Özcan ile izleyen Ali Doğan, maç öncesi amatör spor kulüpleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Doğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Evet, bugün güzel Orhaniyespor'umuzun maçına geldik. Umuyorum bu maçı alacağız. Ama ondan önce şunu söyleyebilirim; Amatör spor kulüplerimiz çok yalnız bırakılıyor. Maalesef ne araç, ne gereç desteği verilmiyor. Biz İnegöl'de iktidar olursak kesinlikle amatör spor kulüplerimize otobüslerini tahsis edeceğiz. Maça giden taraftarların mutlaka kumanyalarını biz karşılayacağız. İnegöl'ü onlarla birlikte yöneteceğiz. Talepleri başımızın tacı diyeceğiz. Beraber çözüm üreteceğiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Varol İnegöl, var ol Orhaniyespor."