Karasu Anadolu Lisesi, bir ilke imza attı. Benim roman kahramanım sensin etkinliğinde 30 roman sergilendi. Öğrenciler büründükleri roman karakteri hakkında katılımcılara kısa sufleler verdi.

Karasu Anadolu Lisesi, “Benim roman kahramanım sensin” etkinliği düzenlendi. Karasu’da ilk olan etkinlikte 30 roman, çocuk masalları ve gotik edebiyat türünden karakterler sergilendi. Özenle hazırlanan programda öğrencilerin giydikleri kostümler de adeta göz doldurdu.

Etkinliğe önderlik eden okulun Edebiyat Öğretmeni Serap Kılınç, “Çocuklarımızın romana karşı ilgilerini görünce kendi roman kahramanlarının kimler olabileceğini merak ettim. Bunu sınıf ortamında tartışırken bir etkinlik oluşturmaya karar verdik. Hem çocuklarımızı kitap okumaya teşvik etmek hem de hayal dünyalarını geliştirmek, romanları okumaktan ziyade roman kahramanlarını tanımak, onların psikolojik yapısını görmek maksadıyla böyle bir günü düzenledik” dedi.

“Karakterleri yaşadılar”

Kılınç, “Romanları tanıtırken akımlar eşliğinde tanıttık, bilimsel olmasına özen gösterdik. Kostüm partisi havasında yapmak istemedik. Romanların alt yapısında yazarın karakterini oluştururken nasıl bir destek aldığını ve nasıl bir teknik kullandığını görmelerini istedim. Öğrencilerimizde adeta hem giydikleri kıyafetlerle hem de yaptıkları sunumlarla bu duyguyu yaşadı ve yaşattı” diye konuştu. Kılınç, “Karasu’da ilk olan bu etkinliğimiz umarız ki bundan sonraki yıllarda da Karasu Anadolu Lisesi farkıyla devam edecektir” şeklinde konuştu. Öğrencilerin hazırladığı müzik gösteri de kulakların pasını sildi ve eğlenceli anlara sahne oldu.