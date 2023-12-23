SUBÜ Ferizli MYO’nun yeni binası, düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, şık ve kullanışlı bir eğitim binasının ortaya çıkarıldığına değinirken; Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise ilçedeki OSB’nin gelişmesiyle Ferizli MYO’nun da gelişimini ihtiyaçlar doğrultusunda sürdüreceğini söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu’nun yeni binası, düzenlenen törenle açıldı. Törene Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, akademisyenler, bürokratlar ve öğrenciler katıldı. Törende Ferizli İlçe Müftüsü Bedri Sinan Yazıcı’nın duasıyla açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından binanın yapımına katkı sağlayanlara günün anısına plaket takdiminde bulunuldu. Daha sonra ise protokol binayı gezdi. Ferizli MYO’da 5 programda 922 öğrenci öğrenim görüyor.

“Akademiden aldığımız güçle kalkınacağız”

SUBÜ’nün hızlı bir şekilde geliştiğini ve buna şahit olmaktan memnuniyet duyduklarını kaydeden Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, “Ferizli MYO’nun uzun bir süredir yeni bir binaya taşınması için gayret sarf ediliyordu. Bugün bu çabaların nihayete erdiğini görüyoruz. Son derece şık ve kullanışlı bir eğitim binası ortaya çıkmış. Öğrencilerimize ve akademisyenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimiz akademiden aldığı güç ve buralardan yetişen nitelikli insanlarla hızlı kalkınmasını sürdürecektir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Estetik ve işlevsel bir bina ortaya çıkardık”

Kısa süre içerisinde yaptıkları beşinci açılış töreninde olduklarını hatırlatan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Ferizli MYO’muza uzun yıllar hizmet eden binamız oldukça eskimiş ve ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmişti. Bu nedenle aslında bir süre devam eden yeni bir bina arayışımız oldu. Ferizli Belediyemizle yaptığımız görüşmeler neticesinde bugün açılışını gerçekleştireceğimiz binanın üniversitemize tahsis edilmesi konusunda protokol imzaladık. Çalışmalara başlayarak kısa süre içerisinde aslında bir iş hanını bir meslek yüksekokulu binasına dönüştürmeyi başardık. Kendi kurumsal kimliğimize uygun, estetik bir görünüş kazanan ve işlevsel olarak da ihtiyaçlarımıza cevap verecek bir bina ortaya çıkardık. Yeni binanın öğrencilerimize ve akademisyenlerimize uzun yıllar en güzel şekilde hizmet edeceğini düşünüyoruz. Konum olarak bir önceki binaya göre çok daha merkezi bir yere taşındık” diye konuştu.

“3 bin 50 metrekare kapalı alana sahip”

Ferizli MYO’nun iş dünyasının spesifik alanlarının nitelikli insan ihtiyacını karşılayan programlara sahip olduğunu kaydeden Sarıbıyık, “Moda Tasarımı, Tekstil, Grafik Tasarım, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Yönetim ve Organizasyon gibi programlarımız bulunuyor. İnşallah yeni binamızda artık bir marka haline gelen +1 Eğitim Modelimizle yukarıdaki programlarda ihtiyaçlara uygun nitelikli insanlar yetiştirmeye devam edeceğiz. Yeni binamız toplam 3 bin 50 metrekare kapalı alana sahip. Yaptığımız düzenlemeler doğrultusunda 14 akademik ve idari ofisimizle, 1 toplantı salonu, 5 derslik, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 tasarım atölyesi, 1 tekstil atölyesi, yemekhane ve kantin yer alacak. Binamızın dönüştürülmesinde kendi öz imkânlarımızın yanı sıra Ferizli Belediyesi’nin de önemli katkıları oldu. Bu nedenle Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimize kucak açan, onlara ev sahipliği yapan Ferizli halkına da teşekkür ediyorum. İlerleyen yıllarda ilçedeki OSB’nin gelişmesiyle MYO’muz da ihtiyaçlar doğrultusunda gelişimini sürdürecektir. 922 öğrencimizin öğrenim göreceği yeni binamızın şehrimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.