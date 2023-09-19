Giyilebilir Teknoloji insanın çevresini değişme biçimlenmesi pratik kolaylaşmasını sağlayarak değiştirmenin diğer yansımasıdır. Giyilebilir Teknoloji Hayatımızın birçok alanında her gün daha çok gelişip değişikliler gösterip ihtiyaçlarımıza cevap vermesiyle beraber vazgeçilmez bir değer kazanmıştır. Yaşamımızı kolaylaştırmak, gerek zaman gerekse verimli sonuçlara ulaşmak güçten de kazanç sağlayarak kullanıldığı alanlarda değişiklik göstererek kullanılmaktadır. Birçok şekilde kullandığımız teknoloji kısaca tanımlamak gerekirse;

Haberleşme

1: Haberleşmede telefon, internet, bilgisayardan anında haberler film veya kitaplara ulaşabilme şansı, televizyonda medya sektöründe dünyanın her yerinden haber alabilmek haberleşme bilgi edinilmesi fikir ve düşüncelerin daha hızlı yayılması eğitimde öğrenmek internet üzerinden alışverişlerin kolayca yapılabilinmesi adına sağladığı kolaylıklar.

Endüstri

2: Endüstri, sanayi, üretimlerinde hızlı kapsamlı üretim montaj otomobil, uçak, silah kullanılan birçok aletlerin üretiminde kullanılması.

Hava Araçları

3: Hafif hava araçları, ulaşımda uçak otomobil deniz için gemi ulaşımı, hızlı tren gar, uzay ve gibi metrolar kentsel dönüşüm gibi alanlarda ki faydaları ile gerekli olanakların üretiminde etkili olarak kullanılmaktadır.

Tıpta

4: Sağlıkta ölümcül birçok hastalığın tedavisinde kullanılan cihazlar, tahliller, ameliyatlar, implant gibi nedenleri çabuk çözümlenmesi tedavi sürecinde etkin olunması.

Günlük Hayat

5: Birçok alanda günlük hayatımızda mutfakta kullanılan beyaz eşyalar, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi birçok küçük ev aletleriyle birlikte her gün yenilenen çoğalan değişik modeller ile hayatımızı kolaylaştırmak adına imkânlar sunarak daha kolay yaşam şartlarına sahip olmamızı sağlayarak yeni olanaklar sunmaya da devam edilmektedir.

Sanat

6: Sanat alanında tartışılmaz faydaları bulunan teknolojiyle daha özgür ifade edebilme edebiyat, tiyatro, grafik, mimarlık, tekstil, görsel alanda yaygınlaşmasında rol oynamıştır.

Günümüzde giyilebilinir adlandırdığımız özel üretilmiş birçok araçlar farklı ürünler bunlardan bazıları ihtiyaçlarımızı kolaylıkla temin edebilmemizi sağlar daha rahat verimli olmakta şöyle bir tanımlayabiliriz. İlerleyen yıllarda daha fazla imkân olanakların çoğalacağı potansiyelin artacağı şimdiden anlaşılmaktadır bunları sırasıyla tanımakta fayda vardır.

1: 19.Yüzyıdan bu yana sadece kola takılıp zaman kavramı için kullanıla saatlerin günümüzde hesap makinesi, telefon, bilgisayar, bluetooth kulaklıklar, yazılım, kablosuz şekilde internet kullanabilme özelliklerini taşımasıyla rahat kullanmak özelliğine sahip olması tercih edilmesi için yeterli nedenlerdendir.

2: Akıllı gözlükler oyun ve filmlerde sanal gerçekçilik ortamını birebir his etmekte yardımcı olmak adına üretilmiştir kartonlardan üretilen tarzları rahatça alabilme imkânı sunulmaktadır.

3: Giyilebilir gözlükler gerçek dünyadan kopmadan dijital dünya ile bağımızın devam etmesi kayıt fotoğraf almanıza sağlayan gözlüklerdir.

4: Sağlıklı bir yaşam için kolumuza takıp yediğimiz, içtiğimiz, yaptığımız egzersizi, fitness, uyku, yüzme, koşu, bisiklete binme, düzenine kadar kontrol etmeyi sağlar.

5: Konum takipçiliği için de çocuğunuzun ya da evcil hayvanlarınız, kaybetmeye korktuğunuz her hangi bir eşyanızın yer tespiti için kullanılan konumu belirleyip kayıtlı numara ile iletişime geçerek haberdar olmamızı sağlıyor.

6: Mücevher gibi değerli takılarda kullanılması kadınların bunları tercih etmesine neden olmuştur.