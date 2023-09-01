Ne Kadar Yaygındır?

Glossofobi veya topluluk önünde konuşma korkusu çok yaygın bir fobidir ve nüfusun% 75’ini etkilediğine inanılmaktadır. Bazı kişiler topluluk önünde konuşma düşüncesinde hafif bir gerginlik hissedebilirken, diğerleri tam panik ve korku yaşarlar.

Glossofobi Nedenleri Nelerdir?

İlgili Bir Travma

Glossofobi doğrudan ilgili bir travma veya sıkıntıdan kaynaklanabilir. Hemen hemen tüm glossofobik insanlar, topluluk önünde utanmaktan ve konuşma sırasında başarısız olmaktan rahatsızlar. Topluluk önünde konuşma sırasında meydana gelen bu tür herhangi bir sıkıntılı olaydan kaynaklanabilir. Bu tür olaylar meydana geldiğinde yoğun görünmeyebilir, ancak bir tür fobi alabilecek daha uzun süreli bir korkuya neden olabilir.

Genetik Faktörler

Glossofobi, daha önce aile öyküsü olan bu tür korku veya diğer fobileri olan kişilerde daha yaygındır. Korku karakteri kişilik özelliklerinde yerleşiktir ve küçük, fark edilmeyen bir olayla bile hızlı bir şekilde tetiklenebilir.

Glossofobi Belirtileri Nelerdir?

Glossofobi insanlarda sürekli olarak görülmeyebilir. Bu belirtiler özellikle herhangi bir topluluk önünde konuşma olayı meydana geldiğinde veya düşünüldüğünde ortaya çıkabilir. Bu belirtiler:

Topluluk önünde görünmek ve topluluk önünde konuşma yapmak için yoğun korku ve ürkmek

Konuşma sırasında utanç duymanın sürekli düşünceleri ve kabusu

Bu tür konuşma ortamlarında boyun ve sırt çevresinde kas gerginliği

Zayıf ses tonu ve enerjiyi daha az hissetme

Topluluk önünde konuşma deneyimi sırasında yoğun panik atak

Titreme, terleme ve rutubetli eller, sıcak ve soğuk basması, ağız kuruluğu, bulantı, kusma, baş dönmesi veya bayılma, sık idrara çıkma, karın huzursuzluğu ve hızlı kalp atışı gibi fiziksel belirtiler.

Doktora Ne Zaman Gidilir?

Topluluk önünde konuşma korkusu, Etkili terapiler ve ilaçlar ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Yukarıdaki belirtiler altı aylık bir süre boyunca ortaya çıkıyorsa ve bir kişinin günlük yaşamını gözle görülür şekilde etkilediyse, bir doktora gitmelisiniz.

Glossofobi Nasıl Tedavi Edilir?

Glossofobi, psikoterapiler ve ilaçların bir kombinasyonu kullanılarak tedavi edilebilir.

Maruz Kalma Tedavisi

Maruz kalma terapileri, topluluk önünde konuşma korkusu için en etkili tedavi yöntemi olarak görülmektedir. Terapist, kişinin genel konuşma ortamlarıyla yüzleşmesi gereken düzenli maruz kalma oturumlarına rehberlik eder. Terapist ayrıca kas gevşetme egzersizi, zihin görselleştirme egzersizleri ve bu tür maruziyet seansları sırasında kullanılacak meditasyon gibi çeşitli rahatlama yöntemlerini de öğretir. Kişi sonunda korku ve endişeye tolerans gösterecektir.

İlaçlar

Serotonin (kan trombositleri ve serumda bulunan, kan damarlarını daraltan ve bir nörotransmitter gibi davranan bir bileşik) gibi beyin kimyasalları, bir kişinin ruh hali seviyesini düzenlemeye yardımcı olur. Fobik ataklar sırasında ruh hali seviyesi düşer. Anti-anksiyete ve anti-depresan ilaçlar, bu tip beyin kimyasallarının ayarlanmasına yardımcı olabilir.