Karanlıktan korkmak genellikle çocuklukta başlar ve gelişimin normal bir parçası olarak görülür. Bu fobiye odaklanan çalışmalar , insanların herhangi bir görsel uyaran eksikliği nedeniyle karanlıktan korktuğunu göstermiştir. Başka bir deyişle, insanlar gece ve karanlıktan korkabilirler çünkü çevrelerinde ne olduğunu göremezler.

Karanlık veya Gece Korkusu Ne Kadar Yaygındır?

Karanlık fobisi, insanlarda, özellikle çocuklarda en sık görülen fobilerden biridir. Araştırmalar, çocukların yüzde 90’ının yoğun karanlık ve gece geçirdiğini gösteriyor. Durum şiddetli ve tedavi edilmezse, fobi yetişkinliğe kadar uzayabilir.

Karanlık Korkusu Nedenleri Nelerdir?

İnsanlarda, özellikle de çocuklarda bazı yaygın nedenler şunlardır:

Travmatik Bir Deneyim

Karanlıkla ilgili her türlü travma veya üzücü olay insanların, özellikle çocukların karanlık fobisine geliştirmesi için güçlü bir neden olabilir. Örneğin bir çocuk karanlık bir odada kilitlenerek düzenli olarak cezalandırıldıysa, karanlık korkusu fobisi geliştirmesi için maksimum şansı vardır. Benzer şekilde, gece boyunca meydana gelen istismar ve şiddet, kaybolma veya kazalar gibi diğer travmatik olaylar da karanlık korkusu fobisine neden olabilir. Böyle bir deneyim, gece ve karanlığın nasıl tehlikeli olduğu hakkında kötü anılar ve düşünceler aşılar.

Önceki Zihin Sağlığı Zayıflığı

Her türlü kalıcı zihinsel sağlık sorunu, bir kişide fobiyi tetikleyebilir. Bir kişi daha önce farklı depresyon türlerinden muzdaripse, zihninin enerjisini zayıflatabilir. Ani bir karartma veya karanlık bir odada yalnız kalma gibi küçük bir olay bile kişiyi karanlık korkusu fobisi olabilir.

Karanlık Korkusu Belirtileri Nelerdir?

Yoğun ve mantıksız karanlık ve gece korkusu (korkuyu sadece düşünmek veya karanlıkta olmayı beklemekle tetiklenebilir)

Karanlık yerlerden tamamen kaçınma

Karanlık yerlerde veya gece olunca aşırı rahatsızlık

Gece boyunca sürekli ışık ihtiyacı

Sallama, terleme, nefes darlığı, baş dönmesi, terleme, şaşkınlık, uzuvlarda uyuşma, sabitleşme ve karın huzursuzluğu gibi fiziksel belirtilerle panik ataklar

Doktora Ne Zaman Gidilir?

Uzun süreye kadar uzandığında, karanlık fobisi ciddi bir hal alabilir. Kişi karanlık olabilecek herhangi bir yerden kaçınmaya başlayabilir, hatta gece aktivitelerini durdurabilir. Yukarıdaki belirtiler altı aydan uzun bir süredir devam ederse, bir doktora gitmeniz önerilir.

Karanlık Korkusu Nasıl Tedavi Edilir?

Farklı terapiler ve ilaçların kombinasyonu, karanlık fobisini kontrol etmeye yardımcı olabilir.

Maruz kalma tedavisi

Maruz kalma tedavisi, karanlık korkusu fobisi için çok etkili bir tedavi yöntemidir. Terapist kişiyi karanlığa karşı koyar ve kişinin neden ve nasıl tepki verdiğini inceler. Terapist, nefes kontrolü, zihin görselleştirmeleri ve korkuyu azaltmanın meditasyon yolları gibi farklı rahatlama yollarını öğretir. Düzenli maruziyetlerle, kişi korku ve sıkıntıya tolerans geliştirir.