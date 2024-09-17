Çayırova’da glütensiz yemek yarışması düzenlenecek. 13 ilden gelecek aşçılar yarışmada hünerlerini sergileyecek.

Çayırova Belediyesi ve Çayırova Glütensiz Yaşam Derneği’nin katkılarıyla 18 Eylül Çarşamba günü Çağdaşkent Sosyal Tesisleri’nde düzenlenecek ulusal glütensiz yemek yarışmasında 13 ilden gelen aşçılar hünerlerini sergileyecek. Yarışma, glüten hassasiyetiyle ortaya çıkan çölyak tanılı bireylerin günlük hayatlarını devam ettirirken beslenme konusunda karşılaştıkları duruma karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Glütensiz beslenen bireylerin yanı sıra, tüm vatandaşlara Çölyak’ı tanıtmak, farkındalığı artırmak ve glütensiz besinlere ulaşımı kolaylaştırmayı hedefleyen yarışmaya Kocaeli, İstanbul, İzmir, Hatay, Diyarbakır, Aksaray, Konya, Bursa, Şanlıurfa, Gaziantep, Kütahya, Adıyaman, ve Uşak illerinin glütensiz yaşam dernek başkanlarıyla birlikte aşçıları da katılacak. Aşçıların ellerinin lezzetlerini ve hünerlerini glütensiz gıdalarla sergileyeceği ve Çağdaşkent Sosyal Tesisleri’nde 18 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’da düzenlenecek yarışmanın Çölyak hastalığı konusunda ses getirmesi bekleniyor.