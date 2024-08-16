Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri

Kuruluş Tarihi: 22 Temmuz 1911

Kurucusu: William C. Durant

Sanayisi: Otomotiv

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Şirket Merkezi: Detroit , Michigan , ABD

Ürünleri: Otomobiller, Ticari araçlar, Kamyonlar

Hizmetleri: Araç finansmanı, Taşıt sigortası

Sahibi: General Motors

Resmi Sitesi: www.gmc.com

GMC Hakkında Bilgi

Amerika Birleşik Devletleri ülkesinin malı olan GMC markası 22 temmuz 1911 yılında kurulmuştur. Otomotiv sektöründe hizmet veren bu markanın kurucusu William C. Durant’dır. Dünya çapında hizmet vermektedir ve şirketin merkezi Detroit, Michigan, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmaktadır. General Motors firmasının bünyesinde bulunan bir markadır. Öne çıkan ürünleri, pikap, ticari kamyon, otobüs, kamyonet, askeri araç ve spor araçlar’dır. GMC markasının resmi internet sitesine bu linkten ulaşabilirsiniz. Bunun dışında GMC markasının ürünleri, Chevrolet markasının ürünlerine benzerliğiyle de bilinen bir markadır.

GMC Hangi Ülkenin

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri

GMC Markasının Modelleri

Hafif Yük Kamyonları

C and E series – Üretim Yılları 1941 – 1947

New Design series – Üretim Yıllar 1947 – 1955

Blue Chip series – Üretim Yılları 1955 – 1959

C and K Series – Üretim Yılları 1960 – 1998

Sprint – Üretim Yılları 1971 – 1977

Caballero – Üretim Yılları 1978 – 1987

S-15 – Üretim Yılları 1982 – 1990

Sonoma – Üretim Yılları 1991 – 2004

Syclone – Üretim Yılları 1991 – 1991

Sierra – Üretim Yılları 1996 – Günümüz

Canyon – Üretim Yılları 2004 – Günümüz

Orta Hizmet Kamyonları

Varies – Üretim Yılları 1939 – 1959

L-Series – Üretim Yılları 1960 – 1984

TopKick – Üretim Yılları 1980 – 1996

C-Series – Üretim Yılları 1960 – 2009

Forward – Üretim Yılları 1980’ler – 2010

W-Series – Üretim Yılları 1980’lerin sonu – 2010

T-Series – Üretim Yılları 1994 – 2010

TopKick – Üretim Yılları 2003 – 2009

Ağır Yük Kamyonları

DLR/F/“Crackerbox” – Üretim Yılları 1959 – 1968

B-Model – Üretim Yılları 1960 – 1966

7500 – Üretim Yılları 1963 – 1978

9500 – Üretim Yılları 1966 – 1978

Astro 95 – Üretim Yılları 1968 – 1988

General – Üretim Yılları 1977 – 1988

Brigadier – Üretim Yılları 1978 – 1988

Otobüsler

P-series – Üretim Yılları 1940’lar – 1980

“Old Look” – Üretim Yılları 1940 – 1969

“New Look” – Üretim Yılları 1959 – 1986

RTS – Üretim Yılları 1977 – 1987

Classic – Üretim Yılları 1982 – 1987

B-series – Üretim Yılları 1966 – 2003

S-series – Üretim Yılları 1986 – 1989

Van Modelleri

Handi-Van – Üretim Yılları 1964 – 1970

Handi-Bus – Üretim Yılları 1964 – 1970

Rally – Üretim Yılları 1970 – 1996

Vandura – Üretim Yılları 1970 – 1996

Safari – Üretim Yılları 1985 – 2005

Savana – Üretim Yılları 1996 – Günümüz

SUV’lar

Suburban – Üretim Yılları 1937 – 2000

Jimmy – Üretim Yılları 1969 – 2005

S-15 Jimmy – Üretim Yılları 1983 – 2005

Tracker – Üretim Yılları 1989 – 1991

Typhoon – Üretim Yılları 1992 – 1993

Yukon – Üretim Yılları 1992 – Günümüz

Envoy – Üretim Yılları 1998 – 2009

Yukon Hybrid – Üretim Yılları 2009 – 2013

Yukon XL – Üretim Yılları 2001 – Günümüz

Acadia – Üretim Yılları 2007 – Günümüz

Terrain – Üretim Yılları 2010 – Günümüz

Karavanlar

GMC motorhome – Üretim Yılları 1973 – 1978

Askeri Araçlar

CCKW/CCW – Üretim Yılları 1941 – 1945

AFKWX – Üretim Yılları 1941 – 1945

DUKW – Üretim Yılları 1942 – 1945

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