Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri
Kuruluş Tarihi: 22 Temmuz 1911
Kurucusu: William C. Durant
Sanayisi: Otomotiv
Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında
Şirket Merkezi: Detroit , Michigan , ABD
Ürünleri: Otomobiller, Ticari araçlar, Kamyonlar
Hizmetleri: Araç finansmanı, Taşıt sigortası
Sahibi: General Motors
Resmi Sitesi: www.gmc.com
GMC Hakkında Bilgi
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinin malı olan GMC markası 22 temmuz 1911 yılında kurulmuştur. Otomotiv sektöründe hizmet veren bu markanın kurucusu William C. Durant’dır. Dünya çapında hizmet vermektedir ve şirketin merkezi Detroit, Michigan, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmaktadır. General Motors firmasının bünyesinde bulunan bir markadır. Öne çıkan ürünleri, pikap, ticari kamyon, otobüs, kamyonet, askeri araç ve spor araçlar’dır. GMC markasının resmi internet sitesine bu linkten ulaşabilirsiniz. Bunun dışında GMC markasının ürünleri, Chevrolet markasının ürünlerine benzerliğiyle de bilinen bir markadır.
GMC Hangi Ülkenin
Cevap: Amerika Birleşik Devletleri
GMC Markasının Modelleri
Hafif Yük Kamyonları
- C and E series – Üretim Yılları 1941 – 1947
- New Design series – Üretim Yıllar 1947 – 1955
- Blue Chip series – Üretim Yılları 1955 – 1959
- C and K Series – Üretim Yılları 1960 – 1998
- Sprint – Üretim Yılları 1971 – 1977
- Caballero – Üretim Yılları 1978 – 1987
- S-15 – Üretim Yılları 1982 – 1990
- Sonoma – Üretim Yılları 1991 – 2004
- Syclone – Üretim Yılları 1991 – 1991
- Sierra – Üretim Yılları 1996 – Günümüz
- Canyon – Üretim Yılları 2004 – Günümüz
Orta Hizmet Kamyonları
- Varies – Üretim Yılları 1939 – 1959
- L-Series – Üretim Yılları 1960 – 1984
- TopKick – Üretim Yılları 1980 – 1996
- C-Series – Üretim Yılları 1960 – 2009
- Forward – Üretim Yılları 1980’ler – 2010
- W-Series – Üretim Yılları 1980’lerin sonu – 2010
- T-Series – Üretim Yılları 1994 – 2010
- TopKick – Üretim Yılları 2003 – 2009
Ağır Yük Kamyonları
- DLR/F/“Crackerbox” – Üretim Yılları 1959 – 1968
- B-Model – Üretim Yılları 1960 – 1966
- 7500 – Üretim Yılları 1963 – 1978
- 9500 – Üretim Yılları 1966 – 1978
- Astro 95 – Üretim Yılları 1968 – 1988
- General – Üretim Yılları 1977 – 1988
- Brigadier – Üretim Yılları 1978 – 1988
Otobüsler
- P-series – Üretim Yılları 1940’lar – 1980
- “Old Look” – Üretim Yılları 1940 – 1969
- “New Look” – Üretim Yılları 1959 – 1986
- RTS – Üretim Yılları 1977 – 1987
- Classic – Üretim Yılları 1982 – 1987
- B-series – Üretim Yılları 1966 – 2003
- S-series – Üretim Yılları 1986 – 1989
Van Modelleri
- Handi-Van – Üretim Yılları 1964 – 1970
- Handi-Bus – Üretim Yılları 1964 – 1970
- Rally – Üretim Yılları 1970 – 1996
- Vandura – Üretim Yılları 1970 – 1996
- Safari – Üretim Yılları 1985 – 2005
- Savana – Üretim Yılları 1996 – Günümüz
SUV’lar
- Suburban – Üretim Yılları 1937 – 2000
- Jimmy – Üretim Yılları 1969 – 2005
- S-15 Jimmy – Üretim Yılları 1983 – 2005
- Tracker – Üretim Yılları 1989 – 1991
- Typhoon – Üretim Yılları 1992 – 1993
- Yukon – Üretim Yılları 1992 – Günümüz
- Envoy – Üretim Yılları 1998 – 2009
- Yukon Hybrid – Üretim Yılları 2009 – 2013
- Yukon XL – Üretim Yılları 2001 – Günümüz
- Acadia – Üretim Yılları 2007 – Günümüz
- Terrain – Üretim Yılları 2010 – Günümüz
Karavanlar
- GMC motorhome – Üretim Yılları 1973 – 1978
Askeri Araçlar
- CCKW/CCW – Üretim Yılları 1941 – 1945
- AFKWX – Üretim Yılları 1941 – 1945
- DUKW – Üretim Yılları 1942 – 1945
GMC Hangi Ülkenin Vasıta Markası? Adlı yazımızı okuduğunuz için siz değerli okuyucularımıza teşekkür ederiz. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.