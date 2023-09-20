Göbekte yağlanma, son dönemlerin en çok görülen fiziksel sağlık problemlerinden biridir ve yanlış beslenme alışkanlıklarının en önemli eseridir. İnsan vücudu kilo aldığı zaman daima tüm vücuda yayılacak ve eşit bir şekilde dağılım gösteren kilo alma eğiliminde olmalıdır. Yanlış beslenme sonucunda ise alınan kilolar direkt olarak bel ve göbek çevresinde toplanmaya başlar. Bununla birlikte hareketsizlik ve masa başı işler, göbek çevresinde yağlanmayı tetikleyen en önemli unsurlar olarak bilinirler.

Göbek çevresinde gelişen yağlanma, sadece fiziksel bir uyarı veya görüntü bozukluğu olarak yorumlanmamalıdır. Aynı zamanda karaciğer yağlanması başta olmak üzere birçok hastalığın da habercisi olarak değerlendirilmelidir. Peki, göbekte yağlanma sebepleri nelerdir? Aşırı yağlanma vücudu nereye götürür?

Göbekte Yağlanma Probleminin Asıl Nedeni: Yanlış Beslenme

Göbekte yağlanma konusunun temelinde edinilen yanlış beslenme alışkanlıkları yatar. Göbek bölgesinde gelişen yağlanma durumu, yavaş yavaş ilerleyen ve belirli bir seviyeye gelmeden pek fark edilmeyen bir yağlanma durumudur. Sinsice ilerleyen bu sorun, tüketilen besinlerle doğru orantılıdır ve vücudun önemli depolarından biri olarak da göbeğin öne çıktığı söylenebilir. Göbek çevresinde gelişen yağlanmaya neden olan besinler, işlenmiş olarak tabir edilen hazır gıdalardır. Ambalajlı olan hemen hemen her ürünün göbek çevresinde yağlanma yaptığüını söylemek mümkündür. Ekmek tüketimi, abur cubur tüketimi, yağlı hazır gıda tüketimi, sosis, salam, sucuk tüketimi, işlenmiş tahıllar, tatlılar, aşırı şekerli hazır besinler vb. her türlü besin, direkt olarak göbek çevresinde yağlanmaya neden olur. Düzenli bir şekilde spor yapıyor olsanız dahi bu söz konusu besinlerin aşırı tüketimi, bu bölgedeki yağlanmanın önüne sadece belirli ölçüde geçebilir.

Genetik Yatkınlık ve Hareketsizlik

Kilo alma konusunda veya kas gelişimi konusunda vücudun genetik yatkınlığı da büyük önem taşıyan noktalardan biridir. Eğer genetik olarak kilo alma konusunda göbek çevresi ön plandaysa, hareketsizlik ve yanlış beslenme ile birlikte göbek çevresinden hızlı bir şekilde kilo almaya başlarsınız. Bu nedenle aile fertlerinde göbekte aşırı yağlanma olan bireylerin, kilo alırken daha dikkatli olmaları ve bu durumdan, doğru beslenme veya hareketli yaşam ile kaçınmaları gerekir.

Hareketsizlik ise direkt olarak vücudun kalori yakamamasına ve almış olduğu kalorileri vücutta depolamasına yol açar. Günlük olarak hareketsiz bir insanın yaktığı kalori belirlidir ve vücut gün içerisinde ne kadar aktif olursa, yaktığı kalori miktarı da aynı şekilde artar. Hareketsiz bir yaşam ise vücuda giren kalori ile giden kalori arasında bir dengesizlik oluşmasına yol açar. Bu nedenle hareketsizlik aşırı derecede kilo yapar. Öte yandan tüketilen hazır gıdalar, ağır gıdalar, yağlı veya şekerli gıdalar da çok fazla kalori içerdikleri için kalori dengesi iyice bozulur. Böylelikle vücut yakamadığı kalorileri ilerleyen süreçte direkt olarak göbek çevresinde biriktirmeye başlar.