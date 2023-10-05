Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, düzensiz göçle mücadele, Türkiye'deki göçmenler, uyum politikaları, sığınmacılar ve güvenli gönüllü geri dönüş süreçleri hakkında komisyon üyelerine bilgi verdi.

Toros, 28 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Türkiye'de yasal olarak kalıcı olan 4 milyon 741 bin 115 yabancının bulunduğunu belirtti. Bu yabancıların yaklaşık yüzde 70'inin geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler olduğunu ve 3 milyon 279 bin 152 Suriyelinin geçici koruma altında olduğunu ifade etti. Ayrıca, ülkemize öğrenim, turizm, çalışma, yatırım, ticaret gibi amaçlarla gelmiş 1 milyon 174 bin 13 yabancının ikamet veya çalışma izni ile kaldığını söyledi. Toros, 2023 yılının ilk 8 ayında 32 milyondan fazla yabancının ülkemize giriş yaptığını ve 31 milyondan fazla yabancının ülkemizden çıkış yaptığını açıkladı.

Düzensiz göçle mücadelede İstanbul Modeli adı verilen bir yöntemin uygulamaya konulduğunu belirten Toros, kolluk birimlerinin düzensiz göçmen olduğundan şüphelendiği yabancılara kimlik kontrolleri yaparak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına olduğu gibi yabancılara da Türkiye'de kalışlarını sağlayan belgeleri talep ettiğini ifade etti. Ayrıca, İstanbul'da düzenlenen eğitim faaliyetleriyle kolluk birimlerinin bu belgelerle ilgili nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirildiğini söyledi. Göç İdaresi Başkanlığı personeli ile emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin bu konuda eğitim aldığını belirten Toros, gerektiğinde tercümanlık hizmeti alınabilmesi için 157 Yabancılar İletişim Merkezi'nin kurulduğunu da ekledi.

'PARMAK İZİ VERİ SORGULAMASI YAPILIYOR'

Düzensiz göçmenlerin tespiti ve geri gönderim süreçlerine dair bilgi aktaran Toros, şunları dile getirdi:

" Mobil göç noktalarına yabancılar götürülüyor. Bu noktalarda Göç İdaresi'nin kendi personeli var. Personelimiz buradan parmak izi ile veri sorgulaması yapabiliyor. Türkiye'ye vize ile gelen yabancıların parmak izleri temsilciliklerimiz vasıtası ile alınıyor, parmak izleri bizde var. İkamet verdiğimiz yabancıların parmak izlerini alıyoruz. Bunlar, Göç Kayıt Sistemi (GöçNet) veri tabanında var. Parmak izinden kişinin durumu, fotoğrafı, kimlik bilgilerinin tamamı çıkarılıyor. Mobil göç noktalarında aynı zamanda GöçNet var. GöçNet veri tabanından da yabancıların durumuna ilişkin ayrıntılı sorgulama yapılabilir. Yasal kalışına ilişkin durumu netleştirilen yabancılar olabiliyor. Yasal kalışları olduğu anlaşılınca buralardan ayrılabiliyorlar. Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunmayan bir yabancı olduğu anlaşılınca, artık idari gözetim sürecinin başlatılacağı, sınır dışı kararının alınacağı Geri Gönderme Merkezi'ne doğru kendilerini götürüyoruz. Sınır dışı süreçlerini başlatmış oluyoruz"

Toros, tespit edilen düzensiz göçmen sayısını şu şekilde aktardı: "1 Haziran itibarıyla yakalama sayılarında dikkate değer bir artış yaşanmıştır. Haziran ayında 19 bin 189, Temmuz ayında 26 bin 850, Ağustos ayında 28 bin 16 ve 28 Eylül itibariyle 31 bin 272 düzensiz göçmen yakalanmıştır. 1 Haziran'dan 28 Eylül 2023'e kadar toplamda 45 bin 454 göçmen sınır dışı edilmiş, geriye kalan düzensiz göçmenlerin işlemleri ise devam etmektedir."