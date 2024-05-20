İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her köşesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Göç İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kocaeli merkezli olmak üzere Kayseri, Manisa, Mersin, Eskişehir, Isparta, İstanbul ve Uşak illerinde düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik yapılan operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı ve bunlardan 25'i tutuklandı.

Ayrıca, bu operasyonlar neticesinde 86 düzensiz göçmen yakalandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise 7 şüpheli yakalandı, bunlardan 4'ü tutuklanırken 3'ünün işlemleri devam ediyor. Bu operasyonda da 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara merkezli olarak Bursa, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli de tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Operasyonlar sonucunda, suçta kullanıldığı belirlenen 14 adet araç ile büyük miktarda dövize el konuldu.

Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

14 ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-22” operasyonlarında;

40 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

Organizatörlerden;

📌37’si tutuklandı.

📌3’ünün işlemleri devam ediyor.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek.️

Göç İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde;

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli merkezli Kayseri, Manisa, Mersin, Eskişehir, Isparta, İstanbul ve Uşak’ta Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu;

📌25 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

📌25’i de tutuklandı ve

📌86 Düzensiz Göçmen yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonda;

📌7 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

📌4’ü tutuklandı.

📌3’ünün işlemleri devam ediyor.

📌106 Düzensiz Göçmen yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ankara merkezli Bursa, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa’ da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda;

📌8 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

📌8’i de tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Operasyonlar sonucu:

📌Suçta kullanıldığı tespit edilen 14 adet araç ile

📌Çok miktarda dövize el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.