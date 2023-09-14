Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nün maden ocağında, 1 işçinin öldüğü göçükte yaralanan 6 madenciden 5’i taburcu oldu. Hastanede tedavisi süren Rıfat Öztürk'ün ise durumunun iyi olduğu bildirildi. Göçükte hayatını kaybeden 3 çocuk babası madenci Ramazan Yıldırım’ın (45) ise 25 yıldır maden ocağında çalıştığı; 6 yıl önce emekli olmaya hak kazandığı ancak çocuklarının eğitimi için çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında, dün, saat 13.45'te eksi 400- 450 kotunda baca yapımı sırasında tavan göçüğü meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçi ile alanın yakınında çalışan 3 işçi, kaçış sırasında yaralandı.

İhbarla ocağa AFAD, UMKE, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ocağa giren TTK tahlisiye ekipleri, göçük altındaki 4 işçiyi sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralanan toplam 7 yaralı işçi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İşçilerden Ramazan Yıldırım (45), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

25 yıllık maden işçisi, 2 kız ve 1 erkek çocuk babası Ramazan Yıldırım'ın cenazesi, bugün öğle vakti Ereğli ilçesi Ormanlı beldesi terminalinde düzenlenecek tören sonrası toprağa verilecek.

Bu arada, hastanede tedaviye alınan 6 maden işçisinden 5'i taburcu oldu. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Rıfat Öztürk'ün de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMİŞ

Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi’nde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 çocuk babası madenci Ramazan Yıldırım’ın (45) 25 yıldır maden ocağında çalıştığı ve 6 yıl önce emekli olmaya hak kazandığı ortaya çıktı.

Kardeşinin çocuklarının eğitimi için çalışmaya devam ettiğini söyleyen İsmail Yıldırım (50), “Yaşı gençti. Çocukları küçüktü. ‘Çocuklarım büyüsün, okusun’ diye çalışıyordu. ‘1-2 sene daha çalışırım’ diye düşünüyordu.

Çalıştıkları bölgede tavan birkaç gündür basmamış, basması gerekiyormuş. Onlar da çalışırken birdenbire göçük olmuş. Çocuklarının eğitimi için devam ediyordu. Haberi alınca buz kesiyor insan. O an bir şey düşünemiyorsun. Elin ayağın tutmuyor. Dişini sıkıyorsun, aklına bir şey gelmiyor zaten. Hiçbir şey yapamıyorsun, kalakalıyorsun. Babam da madende çalışıp emekli olmuştu. Ben de aynı yerde çalışıyorum” dedi.

OĞLU TABUTU BAŞINDAN AYRILMADI

Madenci Ramazan Yıldırım için Ormanlı Beldesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türk-iş Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş ve milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Deniz Yavuzyılmaz, Eylem Ertuğ Ertuğrul ve il protokolü katıldı. Törende Yıldırım’ın eşi Nimet, kızları Büşra ve Merve Yıldırım gözyaşları dökerken birbirlerine sarılarak teselli aradı. Madencinin oğlu Ömer Yıldırım, babasının fotoğrafını göğsüne iğneleyip, tabutunun başında bekledi.

Yıldırım’ın cenaze namazını İl Müftüsü Aşır Durgun kıldırdı. Yıldırım’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, namazın ardından cenaze aracına konularak beldeye bağlı Başören köyüne götürülerek dualarla defnedildi.