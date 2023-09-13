İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yapılan son zamlarla ilgili Kürşat, "Yine zam üzerine zam geliyor ama iktidarın umurunda değil. Emekli ve engellilerin aldığı maaşlar konusunda iktidar sessiz. Emekli maaşına yapılacak olan zam konusunu da iktidar uzattıkça uzatıyor. Emeklilerin haykırışına ses vermek için geçen hafta İstanbul Avcılar'daki ekibimiz 5 bin imza toplayıp grup başkanlığımıza iletti. Bugün Türkiye genelinde bu yapılsa daha iyi sonuç alınır" dedi.

YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

Zorlu, "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarını çıkaracak. Genel İdare Kurulu bu kararı oy çokluğuyla aldı. Genel İdare Kurulu bizim nihai karar verme organımız, bu konularda genel başkanımız Genel İdare Kurulu'nun görüşünü almadan asla hareket etmez" dedi.